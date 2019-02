Primer día de consulta sobre Termo fue "un éxito".- Superdelegado

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 24/02/2019 09:07 a.m.

Para las autoridades del gobierno federal, a pesar de las protestas y de la baja participación ciudadana, el primer día de la consulta ciudadana en torno a la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca fue un éxito.

En conferencia de prensa, Hugo Éric Flores Cervantes, delegado federal para los programas de Bienestar Social para el Estado de Morelos, y Diana Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Segob, presentaron la numeralia de este sábado.

"De las 147 mesas totales que habíamos hablado de votación, recordarán que 75 de ellas correspondieron al estado de Morelos, de estas 75 mesas todas fueron inicialmente instaladas, sin embargo hubo que cerrar de manera anticipada 11 de ellas por no haber condiciones adecuadas para que permanecieran abiertas.

De estas 75 mesas, tenemos capturadas 59 hasta las 8 de la noche y se está registrando una participación de 13 mil 297 personas hasta las 8 de la noche (en Morelos)", informó la subsecretaria.

Con el 77 por ciento de las actas capturadas, en los tres estados se registra una participación de 16 mil 555 personas.

"Con respecto al estado de Puebla, que eran 45 módulos que se iban a instalar ahí, no se pudo instalar una de las mesas en San Miguel Ometoxtla por no haber condiciones y se cerraron antes de término también dos de ellas.

"De esas 45 hay hasta las 8 de la noche 30 capturadas que nos indican una participación de mil 472 personas y con respecto al estado de Tlaxcala se instalaron 27 mesas y todo fue instalado, no hubo ningún problema, no se cerraron anticipadamente, no contamos con incidencias en el estado de Tlaxcala", agregó.

A pesar de las protestas registradas en la zona oriente, donde 11 mesas de recepción del voto cerraron anticipadamente o no se instalaron, para Hugo Éric Flores la jornada fue un éxito.

"Finalmente calculamos, de acuerdo al índice que hay de captura, de participación, que vamos a estar rondando en los 20 mil, situación que yo felicito y considero un éxito porque en las consultas pasadas una había tenido 25 mil y otra 20 mil y hoy en el primer día de consulta estamos llegando prácticamente al mismo número", dijo Flores.

Durante la noche de este sábado los funcionarios federales sostendrán una reunión para determinar si se implementará un operativo especial en la zona oriente para garantizar la realización de la consulta este domingo.

Sí estaremos evaluando las condiciones de seguridad básicamente en Temoac para poder decidir si se abre o no se abre una de las casillas que estaba participando la gente y de repente se presentaron un poquito a hostigar fue Huexca y decidimos por una situación de seguridad, tanto los compañeros, como de la propia comunidad, no continuar. Vamos a estar evaluando, ahorita tendremos unas reuniones para evaluar municipio por municipio y poder revisar si existen las condiciones y poder continuar.

"Mañana eso es lo que nos gustaría, lo que vamos a buscar, que ojalá se puedan generar las condiciones, por eso hacemos un llamado respetuoso para todas las personas que creen que no debe entrar en operación La Huexca, pues que mejor sea a través de un ejercicio como el que hoy se estuvo permitiendo en todos los lugares, hubo muchos comentario sobre esto, básicamente de personas que estuvieron haciendo campaña por el no en las mesas", dijo Hugo Éric.

