Priistas se van contra Guajardo por destaparse para la gubernatura de NL

Monterrey, N. L.- Aunque no lo descalifican, el PRI en Nuevo León, controlado por el grupo del ex gobernador Rodrigo Medina, se lanzó en contra de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía por haberse destapado a la candidatura al Gobierno estatal y le recordaron que no son los tiempos.

En esa posición oficial estuvieron el presidente del PRI, diputado federal Pedro Pablo Treviño Villarreal y el alcalde de Monterrey y también uno de los aspirantes a la gubernatura, Adrián de la Garza.

Pedro Pablo Treviño reconoció al ex secretario de Economía, pero le pidió esperar, pues hay otros cuadros importantes que tienen intenciones de participar como algunos alcaldes

Es un cuadro importante todavía falta tiempo para la elección del 2021, aun no son los tiempos. Ahora la política se ha adelantado mucho, pero que bueno que desee participar y que tenga la intención de competir por la gubernatura. Hay que esperar seguramente hay otras personas, otros cuadros importantes del priismo, que tendrán su intención de participar. No quiero mencionar algunos, pero hay alcaldes que tienen con qué”.

“Creo que hay que esperar a que se llegue el momento, los tiempos las bases de la convocatoria del partido y sobre todo saber bien quien puede llegar a gobernar nuevo león. Creo que hay que esperar”, comentó el edil de Monterrey a las aspiraciones de Guajardo.

“En mi caso particular conozco a Ildefonso y sé que puede llegar a gobernar de manera excelente. Con esto no estoy diciendo que no hay más miembros de mi partido que pueden tener estas capacidades”, recompuso De la Garza.

Al cuestionamiento contra Guajardo, se sumó la secretaria General del PRI, la también Medinista, Lorena de la Garza quien replicó las declaraciones de su dirigente estatal y del edil regio al destacar que en este momento no hay una convocatoria abierta, y que tanto el ex secretario de Economía l como otros priistas destacados serán bienvenidos a participar en el proceso.

“Qué bueno que haya manifestado sus aspiraciones para en un futuro lograr ser candidato. Ceo que definitivamente no estamos en los tiempos todavía, no tenemos el proceso electoral activo, pero tanto, el como otros aspirantes todavía en este momento como son otros alcaldes otros funcionarios públicos están de diferentes formas mostrando su interés”, cuestionó la funcionaria priista.

Se deshizo en elogios para Guajardo, sin embargo, le encontró el, pero: “Todos sabemos recientemente el papel que jugó en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio y sabemos que es un profesional de cepa, y estoy segura que tanto el como otros perfiles muy buenos y de mucha calidad que tenemos en el partido en un futuro podrán participar en la contienda”, destacó.

Ildefonso Guajardo se destapó ante el grupo privado de Vertebra y dio a conocer sus aspiraciones de buscar la candidatura del PRI al gobierno de Nuevo León.

