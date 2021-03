PRI Tabasco nominará a Granier a Villahermosa y a su hijo a diputación

VILLAHERMOSA.- Mientras que el padre, el exgobernador Andrés Rafael Granier Melo, buscará por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la presidencia municipal de esta capital, el hijo Fabian Granier Calles, también por el tricolor, contenderá por una diputación local del VI Distrito en este municipio.

Es la primera vez en la historia de esta entidad en que padre e hijo contenderán en el mismo proceso electoral en busca de cargos de elección popular.

Otra coincidencia es que ambos estuvieron encarcelados por diferentes procesos penales y fueron absueltos de los delitos con sentencias de libertad absoluta.

El 6 de junio próximo, por vez primera en la historia política estatal, dos exgobernadores priístas tabasqueños estarán disputándose la presidencia municipal de Centro –Villahermosa-, pues además de Granier Melo, también Manuel Andrade Díaz fue postulado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El partido en el poder y primera fuerza política de Tabasco, Morena, aún no define a su abanderado a la alcaldía de este municipio, el más importante económica, poblacional y políticamente del estado. Aunque se da como hecho, que sea la expriísta, exsecretaría de Cultura y allegada al gobernador Adán Augusto López Hernández, Yolanda Osuna, la candidata de Morena.

Del 13 de junio del 2013 al 18 de enero del 2019, el exgobernador Andrés Rafael Granier Melo, estuvo encarcelado bajo proceso penal por cuatro delitos hasta que lograr la libertad absoluta de esas acusaciones, pero este domingo retornó a la arena política al inscribirse como único aspirante y virtual candidato del PRI a la presidencia municipal de esta capital, de donde a fue alcalde en el periodo 2000-2003.

Con Granier Melo a la cabeza, el PRI pretende recuperar espacios políticos en Tabasco, luego de que en el 2018 no lograra ninguna alcaldía ni Distrito local, al ser arrollado por Morena y ser enviado al lejano tercer lugar como fuerza política.

Durante su registro como aspirante a alcalde, quien fuera gobernador del 2007 al 2012, dijo que a pesar de los cinco años y siete meses que estuvo encarcelado "no pudieron destruirme" porque imperó la ley y la justicia.

Granier Melo agradeció a quienes creyeron en él a pesar de todo "lo que me quisieron fincar" – enumeró a cada uno por sus nombres -- el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez, su procurador Fernando Valenzuela Pernas, su presidente del poder judicial, Jorge Priego Solis y la jueza Guadalupe Cadena Sánchez.

El exgobernador dijo que hoy podía aspirar a la alcaldía de Centro "por la libertad jurídica que existe en Tabasco, en este momento, y que lo tengo que reconocer". Y dijo que estaba allí para unir, sumar y multiplicar; no para restar, dividir ni ofender. "Podemos ser adversarios, pero no enemigos". "Soy leal y he sido leal siempre al PRI. Y en las peores", expuso en su breve mensaje político vía plataforma digital.

DEL RECLUSORIO FEMENIL DE TEPEPAN A LA CANDIDATURA

Un total de cinco años y siete meses estuvo el exgobernador de Tabasco, recluido en una celda de la torre médica del Reclusorio Femenil de Tepepan, Ciudad de México.

El 18 de enero del 2019, fue trasladado a su casa en la Delegación Coyoacán, para continuar en prisión domiciliaria, luego de que el juez Cuarto de Distrito en Villahermosa, León Darío Morice López, le concedió la "medida de seguridad domiciliaria sustitutiva".

Granier Melo fue detenido el 13 de junio del 2013, acusado de cuatro delitos federales, imputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Gracias Dios por un año más de vida, la salud que tengo, el amor que disfruto de mi familia, y todas las bendiciones que he recibido a lo largo de mi día ¡Hoy me siento la persona más afortunada del mundo! pic.twitter.com/rw9S40QerR — Andres Rafael Granier Melo (@GranierMeloOfi) March 5, 2021

Ya en prisión Granier, conocido popularmente como "El Químico" por su profesión de QFB, su sucesor Arturo Nuñez Jiménez le interpuso dos denuncias penales más del fuero común, por peculado presuntamente cometido en su paso por la gubernatura.

El 12 de junio de 2013, el exgobernador regresó de Estados Unidos para presentarse voluntariamente en la Procuraduría General de la República (PGR), donde declaró por más de 13 horas, al tener acceso al expediente de la averiguación previa UEIORPIFAM/ AP/078/2013, iniciada por lavado de dinero y peculado a petición del Gobierno de Tabasco.

Al día siguiente, 13 de junio, Granier tuvo que ser internado en un hospital privado para ser atendido de una afección cardiaca, donde permaneció hasta el 25 de junio, regresado a la PGR y finalmente trasladado a la Torre Médica de Tepepan del Reclusorio Femenil.

El 8 de mayo del 2019, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJT), absolvió Granier Melo de la última acusación que existía en su contra al apelar a una sentencia de 10 años y 10 meses de prisión dictada en su contra el 28 de febrero de 2018, por peculado de más de 196 millones de pesos del Seguro Popular.

El perredista Arturo Núñez Jiménez, cuyo sexenio culminó en 2018, acusó a la administración de su antecesor de infringir un daño al erario de la Secretaría de Finanzas del estado, por un monto superior a los nueve mil 887 millones de pesos.

A Granier Melo, solo se le fincaron responsabilidades penales, por el presunto delito de peculado —en su modalidad de pandilla—, únicamente del ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de dos mil 604 millones 896 mil 873 pesos.

Entre los exfuncionarios granieristas imputados, encarcelados y ahora en libertad, están el ex secretario de Finanzas estatal, José Manuel Saiz Pineda, su secretaria particular Marliz Cupil López, y el exsubsecretario de Egresos del estado, Miguel Ángel Contreras García.

En lo que fue la averiguación previa DGI/67/2013, presuntamente estaban involucrados con indagatorias relacionadas con el quebranto y desfalco al erario por más de 20 mil millones de pesos, así como con el hallazgo de 88.5 millones de pesos, en fajos de billetes de denominación de mil y 500 pesos, en la Refaccionaria Jomali, Lomitas, Nacajuca, propiedad de la familia de la asistente del ex Tesorero del estado.

TAMBIÉN SU HIJO FABIAN FUE ENCARCELADO

El 25 de abril de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito resolvió que el hijo del exgobernador Andrés Granier Melo, Fabián Granier Calles, podía continuar en libertad el proceso penal en su contra por defraudación fiscal, al obtener amparo y abandonar el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CRESET), donde estaba privado de su libertad desde el 1 de diciembre pasado.

En la audiencia incidental realizada por la Causa 63/2013, el Juez Tercero de Distrito, determinó que el imputado continuara el litigio fuera del penal.

Antes, Granier Calles obtuvo autos de libertad por otras dos acusaciones de defraudación fiscal, al demostrar que había cubierto sus obligaciones fiscales, según relató el abogado defensor Miguel Romero.