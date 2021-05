PRI Baja California retira apoyo a Lupita Jones como candidata y se va con Hank

La dirigencia del PRI de BC anunció que no apoyará a la candidata de la alianza Va por Baja California (PAN-PRI-PRD), Guadalupe Jones Garay; se va con Hank. Foto Especial

TIJUANA.- Faltando semana y media para la elección, el PRI de Baja California anunció que no apoyará a la candidata de la alianza Va por Baja California (PAN-PRI-PRD), Guadalupe Jones Garay, y pidió a la dirigencia nacional respetar y apoyar esa decisión.

Carlos Jiménez, dirigente del tricolor en el estado, dijo que seguirán apoyando al resto de candidaturas de la alianza, pero varios sectores del partido le pidieron cambiar el rumbo en la gubernatura e irán con Jorge Hank Rhon, abanderado del Partido Encuentro Social (PES).

"Es el único con real posibilidad de competir, si no es que va arriba ya de Marina del Pilar. No teníamos ninguna posibilidad con Lupita, siempre estuvo en un tercer lugar con entre 12% y 14%", apuntó.

Afirmó que esa intención del voto a su favor es por los partidos de la alianza, y los resultados de medir a Jones Garay por su perfil ciudadano en realidad son inciertos.

La decisión anunciada este jueves, respondió, es producto del análisis de las encuestas durante las últimas semanas y es una opción para detener a Marina del Pilar (Morena-PT-PVEM), quien se encuentra a la cabeza en las preferencias electorales.

Según el líder local del Revolucionario Institucional (PRI), ese partido tiene una intención de voto de entre 10 y 12 puntos, y eso es lo que aportarán a la contienda en favor de Hank Rhon.

"Esto es lo que oficialmente teníamos derivado de las encuestas en razón de la gente que expresaba su voluntad. Hoy por hoy se puede multiplicar en mucho, porque había mucho priísta que no salía y no decía lo que hoy estamos diciendo", apuntó.

Sin embargo, negó que eso signifique que antes de la conferencia de prensa el PRI haya trabajado siempre en favor del candidato del PES, como se rumoró desde el inicio de la campaña en la primera semana de abril.

"Hicimos un trabajo institucional, serio, comprometido. Lamentablemente el resultado no se dio", respondió Carlos Jiménez.

También acusó a Guadalupe Jones Garay de no cargar con el peso de la campaña siendo la candidatura principal en la contienda, y por el contrario haber "descansado" sobre candidatos a diputaciones y alcaldías.

"No había una aportación por parte de ella. Se hicieron intentos estrategias varias, pero al no dar resultados la decisión se tiene que tomar", agregó el dirigente priista que no consideró un error haberla postulado.

Simplemente, respondió, fue una propuesta de la sociedad civil que los partidos hicieron propia pero no dio resultados.

