Prevalecen propuestas de Mauricio Kuri en debate de Coparmex

Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro independiente (QI), destacó la importancia de contar con una sociedad bien informada en los procesos democráticos de esta entidad, por ello, reconoció a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, la organización de este debate ciudadano en el que mostró a los queretanos un proyecto nutrido de propuestas.

Gracias a las y los queretanos por permitirme entrar en sus hogares a través de este ejercicio democrático, reconozco a la Coparmex por la organización de este debate ciudadano. Quiero decirles porque quiero ser gobernador de este nuestro gran estado: Querétaro. Porque yo sé cómo generar empleo, atraer inversiones y llevar prosperidad a los hogares con más apoyos sociales

Durante su participación, destacó los 4 principales ejes de su campaña: Mejorar la economía familiar; blindar a Querétaro y garantizar la seguridad; mayor prosperidad con educación de excelencia, salud de calidad, cultura, deporte y apoyos para sectores vulnerables; así como un mejor desarrollo para la entidad con empuje para los 18 municipios y un crecimiento parejo.

Como parte de la dinámica de este ejercicio democrático, con representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, se realizaron diversos cuestionamientos abordando temas coyunturales y de importancia para las y los queretanos; así como un espacio de réplica para que los candidatos también pudieran increpar a sus contrapartes de las otras fuerzas políticas.

En la ronda de cuestionamientos ciudadanos, se le preguntó en qué escenario internacional se encuentra Querétaro. Ante ello, el candidato Mauricio Kuri indicó que los tratados internacionales no son suficientes para la reactivación económica, por ello, dijo, es muy necesario el apoyo y la capacitación a las Pymes para que sean competitivas en Estados Unidos y Canadá, con el compromiso, además, de hacer en Querétaro un Corredor Industrial que potencialice la economía, no solo de la entidad, sino de todo el bajío.

Lo que yo propongo es hacer un Corredor Industrial que sea todo el centro del país para poder firmarlo de una forma económica, poder ir y atraer las empresas, sobre todo en lugares donde ya tenemos una muy buena participación de las empresas norteamericanas y canadienses; y Querétaro está en un lugar privilegiado para poder sacarle todo el provecho posible

Respecto a la pregunta de cómo llevar a cabo esta propuesta si existen condicionantes a nivel federal, Kuri González señaló que se trabajará desde las regiones del país para fortalecerse y avanzar en el desarrollo, siempre apegados a la ley y con certeza jurídica desde instituciones sólidas y fuertes en el estado.

En este debate, el candidato también fue cuestionado sobre el combate a la corrupción, donde puntualizó que, para atacar este mal, es necesario ser contundentes e incluyentes; que se entienda que esta responsabilidad no solo es de los gobernantes sino también de la sociedad civil para que sean parte de la solución.

Esto no cambia de arriba para abajo, esto cambia de abajo para arriba, en la medida en que los ciudadanos tengan mayor participación

Y afirmó que su gobierno pondrá el ejemplo con acciones que ha desarrollado desde que se desempeña en el ejercicio público con la presentación de las tres declaraciones anuales: fiscal, conflicto de intereses y patrimonial. Además, ofreció un estado certificado libre de corrupción, crear sistemas de vigilancia interna; así como un gabinete de gente honesta y preparada.

Para cerrar este ejercicio ciudadano democrático, Mauricio Kuri indicó que el porvenir de las familias queretanas no puede quedar en manos de cualquiera y mucho menos en aquellos que han demostrado que no saben o no pueden gobernar.

Aseguró que, hoy más que nunca, el país vive tiempos muy complicados, donde los ciudadanos no pueden arriesgarse a dar pasos hacia atrás, pues dijo, depende de las y los queretanos definir el futuro de los próximos 6 años.

"He trabajado en distintas trincheras: fui empresario, alcalde en Corregidora, Senador y Coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Siempre buscando darte buenos resultados. Ahí entendí que desde la política sí podemos generar cambios para bien, construir acuerdos, servir a la gente. Está en ti decidir el Querétaro que queremos construir", concluyó.

