Presunta red de "polleros", detrás crimen de 3 mixes en Phoenix; acosan a activistas

OAXACA.- En medio del proceso de justicia por el asesinato de los jóvenes mixes Herminio, Isauro y Abimael en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, el activista Joaquín Galván y Zaqueo Bautista, familiar de una de las víctimas, denunciaron ser blanco de intimidaciones.

TAMBIÉN LEE: Herminio, Isauro y Abimael, mixes asesinados en Phoenix; tenían huellas de tortura

A través de redes sociales, Galván denunció que un presunto integrante de una red de tráfico de migrantes está recolectando fotografías de quienes se dedicaron a darle difusión al caso.

"Me están mandando mensajes, de que un joven, que es un coyote de allá, se llama Jonás Domínguez está haciendo una colección de fotos de Emilio Juárez, Joaquín Galván y Zaqueo Bautista", se escucha en el video difundido.

A personas defensoras y periodistas para proteger inmediatamente a las familias de las víctimas y a quienes hemos puesto nuestra palabra para denunciar el caso. @m_ebrard @ChrisLandauUSA @lopezobrador_ @A_Encinas_R @alejandromurat @FGRMexico — Joaquín Galván (@quinomixe) March 2, 2022

En cuatro años que Joaquín se ha dedicado a dar visibilidad de casos donde se vulneran los derechos humanos, esta es la primera vez que se siente en un caso crucial por las personas involucradas, además de él, su familia y la de sus compañeros de lucha.

Quiero apostarle a la Secretaría de Gobernación (Segob) el tema de la seguridad, ya ni siquiera mía, sino de Zaqueo, de su familia y de mi familia para que podamos seguir denunciando", dijo en entrevista con La Silla Rota

Galván espera ser registrado en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se active de inmediato el mecanismo "más protector del programa" para obtener casa y movilidad segura; en tanto, se rehúsa a dejarse intimidar y parar la difusión de las actualizaciones del caso.

Hay tantos periodistas y activistas que lo tenían y hemos conocido los resultados muchas veces trágicos, pero de algo a nada es mejor algo, siempre. Los precedentes los estoy dejando, se los estoy enviando a prensa internacional y queremos garantía de seguridad

LA RED DE TRAFICANTES

De acuerdo con los informes a los que han tenido acceso Joaquín, la familia y redes de apoyo los presuntos responsables del asesinato de los tres jóvenes mixes pertenecen a una red de tráfico de migrantes que opera desde Arizona hasta su localidad en Oaxaca.

"Esta red está integrada por gente -incluso- de México. Es una red que se conecta incluso desde Arizona, hasta acá, pero ya estoy diciendo mucho, es la información que ahorita nos pone en riesgo", declaró Joaquín.

Hasta ahora esa información se ha hecho llegar a la policía en Phoenix, quien continúa realizando diligencias e investigaciones.

La policía de Arizona está haciendo entrevistas. Hicieron algunas detenciones pero formalmente no han podido arrestar a alguien

Los cuerpos de los jóvenes -uno de ellos menor de edad- continúan en Phoenix debido al proceso forense. En cuanto este termine se llevará a cabo el proceso de repatriación.

"JUSTICIA, ES LO MÍNIMO QUE SE ESPERA"

En este y otros procesos que Joaquín ha seguido de cerca, las familias, personas, pobladores... de las comunidades esperan obtener justicia y acompañamiento integral que evite revictimización y desgaste emocional que en cambio haga más llevadero el trámite burocrático.

"Gran parte de mi trabajo es ese, hacer la visibilización para que volteen a ver, porque ellos siempre dicen -Es que, no nos ha llegado solicitud- pues no, no esperen a que les llegue una solicitud, busquen a las familias, busquen a las víctimas", exigió el activista.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió este lunes a las autoridades en Phoenix localizar a las personas responsables y señaló estar en contacto con la familia de los jóvenes.

LAS HUELLAS DE TORTURA

La tarde del domingo 27 de febrero, el activista dio a conocer el caso de Herminio, Isauro y Abimael. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados el 20 de febrero en un lote baldío con señales de tortura en Phoenix.

Actualizaciónes sobre el caso de los indigenas asesinados en Phoenix Arizona:

-El @ConsulMexPho está en constante comunicación con las familias, también con @PhoenixPolice a quien ya hicieron un apercibimiento por no notificar la aparición de los cuerpos al consulado. pic.twitter.com/EU1LKCC7ZW — Joaquín Galván (@quinomixe) March 2, 2022

Cinco meses antes migraron desde Santo Domingo Tepuxtepec en Oaxaca hacia Estados Unidos acompañados de un grupo de polleros.

Un día antes de que sus cuerpos fueran encontrados las familias de los jóvenes denunciaron su desaparición.

rst