Presidente del Congreso de Morelos denuncia amenazas

“Sí, les puedo decir que he recibido por ahí algún tipo de amedrentamiento y demás, pero al final de cuentas yo me debo al pueblo, finalmente fui elegido a un cargo de elección popular, después de ello fui elegido a través de un voto de confianza de mis compañeros y compañeras, pero sí espero que eso no genere ninguna situación adversa y anómala”