Preside el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca graduación de nuevos elementos para SSP en Tamaulipas

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió la ceremonia de graduación de 98 cadetes en formación inicial para la Policía Estatal y 51 licenciados en Ciencias Policiales, egresados de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), institución educativa que logrará en este año una cifra histórica al graduar más de mil policías, lo que es récord en una administración estatal.

El mandatario estatal reconoció que una de las principales demandas de la población tamaulipeca es la seguridad pública, por lo que sociedad y Gobierno del Estado trabajan para responder cada vez mejor a dicha exigencia.

"Confirmamos que, en el Tiempo de Todos, trabajamos desde la raíz de los problemas para solucionarlos definitivamente. Tener mayor número de efectivos y de cuerpos policiacos más profesionales, esto forma parte de nuestra estrategia para traer de retorno la paz y el respeto al Estado de Derecho", indicó el mandatario estatal.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, académicos e instructores de la USJT y familiares de los graduados, el Ejecutivo Estatal indicó a los nuevos profesionistas que podrán desempeñarse tanto en el servicio público, iniciativa privada u organizaciones no gubernamentales.

"No le queden mal a sus familias, no le quedan mal a los miles de tamaulipecos que están poniendo en ustedes su confianza, ustedes forman parte de una nueva generación, una generación de policías estatales en los que los tamaulipecos están depositando no solamente su confianza sino también la esperanza de que cambien las cosas para bien".

La primera generación en ciencias policiales, de modalidad escolarizada, para alumnos provenientes de la población civil, cursaron un plan de estudios durante 3 años, para desempeñarse en las áreas de seguridad pública, sistema penitenciario y procuración de justicia.

Durante la ceremonia, se reconoció a los tres mejores promedios de la carrera en ciencias policiales y se entregó constancia a 98 cadetes por su formación inicial como policía, que se enfilarán a las corporaciones de la Secretaría Seguridad Pública.

Al finalizar la ceremonia de graduación, en el Polyforum de esta ciudad, el gobernador García Cabeza de Vaca refrendó su compromiso y el de su gobierno para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para que los nuevos policías cuenten con instrumentos y el adecuado desempeño de su trabajo

