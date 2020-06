Presentan nueva "Ley Bonilla"; ahora buscan recortar mandato en 2021

Aunque la diputada Montserrat Caballero dijo que la iniciativa no se ha presentado, su partido la oficializó esta mañana. Foto Especial

TIJUANA.- La bancada de Morena en el Congreso de Baja California sí pretende recortar el periodo de la siguiente gubernatura. Entrevistada tras una reunión privada con el gobernador Jaime Bonilla, la legisladora de ese partido, Montserrat Caballero, confirmó que buscarán recortar la gubernatura tres años, aunque no dio detalles argumentando que seguía en revisión.

"Sí buscamos que la siguiente gubernatura sea de tres años para empatar las elecciones en 2024", afirmó la legisladora.

Sin embargo, la propuesta ya había sido recibida en Oficialía de partes este mismo lunes por la mañana, según consta en una copia en manos de este reportero.

Sobre las imágenes difundidas días atrás en redes sociales, de una propuesta similar pero firmada por el gobernador Bonilla Valdez y el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, la legisladora respondió que no es oficial.

"No existe jurídicamente para nosotros, porque yo no la he recibido en el Congreso", añadió la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En tanto, los partidos de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Encuentro Social (PES), de Baja California (PBC), y Movimiento Ciudadano (MC), adelantaron que recurrirán a los tribunales para combatir lo que ya consideran la "Ley Bonilla 2".

"Es un asunto que preocupa por la manipulación del sistema, obviamente para fines muy personales", mencionó el dirigente estatal del partido blanquiazul, Enrique Méndez.

En conferencia conjunta, que ofreció vía digital también con el excandidato del PRD a la gubernatura, Jaime Martínez Veloz, dijo que si el documento que circuló en redes sociales es falso, como aseguró Amador Rodríguez Lozano, el gobierno estatal debería denunciar la falsificación de firmas.

Agregó que en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la "Ley Bonilla" quedó establecido que el siguiente periodo electoral sería en 2027, y contravenirlo podría tener repercusiones.

"Creo que no se habían dado cuenta de esta parte del resolutivo que los pondría en desacato ante la ley, y por eso hoy han desviado y planteado que serán los diputados los que irán a presentar la iniciativa (...) cuidado, porque los están echando por delante", advirtió Martínez Veloz.

El gobernador Jaime Bonilla, quien no acostumbra dar entrevistas a la prensa, no ha emitido ninguna postura sobre el tema.

Oficialmente, la gubernatura de Baja California del próximo periodo sería del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2027.