Presentan denuncia formal contra Guillermo Padrés ante FGE

Luego de casi cuatro años de haber entregado el cargo, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, tiene -específicamente en su contra- la primera denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de amenaza.

Este semana la demanda fue presentada por Gisela Peraza Villa, ex empleada doméstica del ex mandatario, derivado del audio que emitió después de salir del reclusorio oriente el pasado 2 de febrero, indicó Juan Antonio Ortega Luna.

El abogado que lleva el caso de la ex colaboradora de Padrés durante su sexenio, dijo que esperan que con este proceso penal, el juez federal que autorizó su libertad condicional, revoque esta medida cautelar y regrese a prisión, tanto por los procesos del orden federal que mantiene abiertos por defraudación fiscal, tanto por la averiguación que recién acaba de inicia la justicia en Sonora.

"Debido a eso está obligado a acudir a cuánto citatorio se le ponga, pero también tiene prohibido que se le vicie una segunda denuncia, que vaya a cometer otro delito, entonces al momento de cometer un delito pone en riesgo su libertad, entonces él tiene que acudir cuando lo citen".

Tras su llegada a Hermosillo el pasado 8 de febrero, comentó que el miedo de Gisela aumentó al grado de evitar las salidas cotidianas de su domicilio, pues lo considera un riesgo para ella y sus familiares.

"Es una amenaza contra mi gente; yo lo conozco, trabajé muchos años para él, es una amenaza contra mí y mi familia"

En tanto, el defensor legal dijo que están por salir órdenes de aprehensión contra otros ex funcionarios que se señalan en la averiguación por el delito de tortura presentada por Peraza Villa en 2015, unos meses después de salir de prisión, donde se mantuvo injustificadamente 4 años acusada de robo por el ex gobernador.

En esta orden de aprehensión se enlistan ex colaboradores de Padrés como Agustín Rodríguez, ex secretario particular; Ernesto Fernández Portillo, ex jefe de escoltas; y Ricardo Ornelas Saavedra, ex director del sistema penitenciario en Sonora.

Hay otras denuncias presentadas por dicho abogado contra funcionarios municipales actualesÂ

Que se de seguimiento a dos denuncias por corrupción interpuestas en contra de dos actuales funcionarios municipales exigió el abogado Juan Antonio Ortega Luna al Fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza Valdez.

El abogado informó que dichas demandas las presentó su padre, el ya fallecido Juan Antonio Ortega García, en junio pasado, y desde entonces, no ha habido avance en las averiguaciones para las cuales se presentaron pruebas que evidenciaban el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

"Quiero expresar públicamente que actualmente se están tramitando diversos procedimientos penales en la fiscalía del estado y en la Fiscalía Anticorrupción, mi padre no presentaba escrito o acusaciones sin base porque su objetivo era impulsar procedimientos coherentes y congruentes con hechos reales para evidenciar a funcionarios corruptos"

Detalló que las personas señaladas se encuentran hoy dentro de la administración municipal de Hermosillo pero los actos de corrupción señalados en la denuncia los cometieron desde otras áreas de la función publica.

El abogado prefirió omitir los nombres de los acusados para prevenir que estos tramiten amparo de la justicia federal y eviten ser procesados.

