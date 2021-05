Presenta Paco Cienfuegos su Plan de Gobierno para Monterrey

Muchas veces durante campaña te topas que los candidatos dan propuestas que no van acorde a la inversión que un municipio tiene en capacidad y en tiempo. Este documento ha sido formado específicamente con todas aquellas acciones que se pueden concretar en los siguientes tres años. No estamos experimentando, ni haciendo promesas de fantasía, no son bonitos discursos, ni buenas intenciones. Son programas reales, tangibles, que se pueden concretar y que van a incidir en la vida de los que vivimos en Monterrey