Preparan otra denuncia en Morelos por concierto de "El Buki"

Cerca de 45 denuncias han sido presentadas en contra de exfuncionarios del gobierno del estado, entre ellos el propio exgobernador Graco Ramírez, sus familiares y colaboradores más cercanos.

Gerardo Becerra, asesor anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, dijo que la dependencia que encabeza prepara otra denuncia en contra de exservidores públicos derivada del concierto que, en 2015, ofreció Marco Antonio Solís “El Buky” en el estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, por el que cobró 24 millones de pesos.

“Con la presentación de esta nueva denuncia estaremos ya presentando nueve, que se suman a las otras treinta y tantas que ya presentaron distintas áreas, específicamente el área de Obras Públicas presentó 18; Desarrollo Sustentable tengo entendido que presentó otras cuatro; el propio secretario de Hacienda presentó una muy importante de un desvío de más de 400 millones de pesos.

“Harían un total de entre 40 y 45 denuncias ya presentadas sin contar la que está en la Fiscalía General de la República que tiene que ver con un aparente uso excesivo de atribuciones y tráfico de influencias”

Sobre la denuncia por el concierto de "El Buky", el asesor anticorrupción dijo que ese artista cobra 4 millones de pesos por presentación.

“Estamos terminando de acopiar la información, tiene que ver con la presentación de este señor Marco Antonio Solís "El Buky", estamos tratando solamente de tener la certeza si hubo ingreso, o no, por parte del boletaje o finalmente en un esquema muy parecido a lo que se dio con Sting y Emmanuel y Mijares, pues la taquilla parece ser que se la llevó esta empresa que se llama Magnos, una empresa que, desde nuestra óptica, solamente se utilizó para hacer cobros excesivos de la presentación de los artistas”, dijo.

Sobre la promesa del gobernador Cuauhtémoc Blanco de encarcelar a Graco Ramírez, el asesor anticorrupción expresó que eso depende de las fiscalías especializadas.

“Yo lo he dicho muchas veces y lo repito, no solamente es una promesa de campaña del gobernador, sino también es parte de una lucha muy importante que nosotros dimos como Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos.

“Yo no puedo asegurar que el exgobernador va a parar en la cárcel, eso sería un exceso de mi parte, lo que sí creo es que el ex gobernador el día de mañana, me refiero en un acto a futuro, sí pueda ser procesado, no tengo la menor duda, de ahí a que sea declarado culpable y a que las instituciones el día de mañana pudieran pedir la medida cautelar de prisión o arraigo, eso ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.

bl