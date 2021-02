Preparan operativo “cohetón” contra riesgos por uso de pirotecnia

Para evitar riesgos a la población por el uso de pirotecnia y que los 800 puntos de venta de la Zona Metropolitana, así como en las cuatro regiones cumplan con las medidas de prevención y permisos correspondientes, el Coordinador Estatal de Protección Civil (PC), Ignacio Benavente Duque, dio a conocer que se encuentra listo el operativo “Cohetón” que se aplicará por autoridades de los tres niveles de gobierno este 30 y 31 de diciembre.

Lee también: Crecimiento turístico en SLP será de 5% al cierre de 2019

En rueda de prensa semanal en Palacio de Gobierno, el funcionario indicó que, a través de una campaña de concientización sobre los riesgos en el uso de fuegos artificiales, se fortalecen las medidas de prevención en toda la entidad, para evitar accidentes provocados por estos artefactos y disminuir los índices de personas con quemaduras o lesiones.

El titular de la dependencia señaló que la venta de pirotecnia sólo está permitida los días 30 y 31 de diciembre, después de estas fechas la comercialización de los mismos está prohibida, por lo que pidió a la ciudadanía denunciar este hecho de forma anónima al 0-8-9.

Para prevenir accidentes recomendó no permitir que niños y niñas manipulen fuegos artificiales; personas adultas deben encenderlas en el suelo y no en la mano; se debe utilizar encendedor de mecha larga; no se deben introducir estos artefactos en botellas o latas; no almacenarlos en mochilas, bolsillos de pantalones o en habitaciones dentro de las viviendas; no arrojarlos a animales ni vehículos y si se consume bebidas alcohólicas se debe evitar utilizarlos.

Agregó que, a las y los compradores se les otorga esta información a través de trípticos en los puestos de venta de cohetones.

Benavente Duque añadió que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno en operativos para el decomiso de pirotecnia ilegal, por ser catalogada como de alto riesgo, que se comercialice sin permiso o sin medidas de prevención.

El funcionario estatal, concluyó que la venta de fuegos artificiales está prohibida en mercados.