¿Prepara el CJNG nuevos ataques para avanzar sobre Michoacán?

MORELIA. - Las células del Cártel Jalisco Nueva Generación asentadas en Michoacán preparan para realizar nuevos ataques para avanzar en el control del territorio del estado, luego de asentarse en Aguililla, según se advierte en audios obtenidos por policías comunitarios de la región de Tierra Caliente.

El CJNG buscaría apoderarse de las comunidades de Punta de Agua y Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, del municipio de Buenavista.

Los ataques se estarían planeando pese a que desde el pasado mes de febrero esta zona cuenta con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los planes de la organización criminal se dio por parte de grupos comunitarios luego de realizar un recorrido por los límites de Aguililla, en el que se encontraron equipos tácticos y dos teléfonos celulares de donde sustrajeron videos y audios.

EL AUDIO DE LOS ATAQUES

En una de los audios rescatados presuntamente se escucha a Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, comandante de las fuerzas de élite del CJNG, tener una conversación con Ricardo Carrillo Mendoza, “El Alacrán”, presunto asesino del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero.

“Hay que hacer el esfuerzo, comando, para llegar los dos a Punta de Agua. Ya estando en Punta de Agua todo se nos va a facilitar, oiga, porque voy a llevar los monstruos para allá y eso va a ser mucha ayuda. Y aparte voy a llevar droneros, explosivistas (Sic…); de todo voy a llevar para allá”, se escucha decir al hombre.

De acuerdo con la grabación, se pide que se “amacice las entradas nada más; no quiero que se agarre adentro en el pueblo”. Y agrega: “para poder pasar hasta donde están los otros muchachos y poder dejar fuerza ahí en Punta de Agua, para poder avanzar para La Ruana”.

El presunto criminal asegura que no puede “dar un paso nada más”, debido a un posible contraataque de los Cárteles Unidos. “Todas mis áreas pueden quedar en peligro y es lo que necesitamos, juntarnos y reforzarnos entre nosotros mismos”, expone.

“Y aparte yo digo que hasta La Ruana le daría porque no puedo llegar hasta ahí (Punta de Agua) y dejar pendiente La Ruana, porque me van a poner cosas sobre el camino, que es lo que pasa a diario, que avanzo y yo sé que en el camino me tienen cosas”, se escucha en la grabación.

“Por eso necesitamos dar un paso bien, oiga; un paso bien y seguro”.

EL CJNG EN MICHOACÁN

Tras el avance del grupo criminal sobre el estado de Michoacán, desde el pasado 10 de febrero, personal del Ejército Mexicano recuperó el control de diferentes pueblos de Tepalcatepec y de Aguililla, que estaban en manos del CJNG.

Las fuerzas armadas desplegaron un operativo para avanzar hacia la cabecera municipal de Aguililla; sin embargo, el 10 de marzo fue asesinado el presidente municipal, César Arturo Valencia Caballero.

Valencia Caballero fue asesinado al interior de su camioneta cuando circulaba sobre avenida Benjamín Ruíz de la colonia David Franco Rodríguez.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Ricardo Mejía Berdeja, señaló durante una conferencia mañanera que el asesinato de Arturo Valencia fue en represalia por parte de un grupo de la delincuencia organizada por el ingreso de las fuerzas federales para recuperar la zona.

El despliegue fue redoblado y personal militar instaló diferentes filtros, principalmente sobre la carretera Apatzingán-Aguililla.

