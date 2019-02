DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 27/02/2019 05:12 p.m.

Monterrey, N. L- ""Preocúpense cuando diga mentiras", respondió el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, a los representantes del sector privado que no aceptan su declaración de que la seguridad en Nuevo León regresará en un plazo mínimo de dos años.

El funcionario acepta la exigencia de todos los actores políticos y ciudadanos de mayor seguridad, pero asegura que eso, por sí solo, no va a cambiar las cosas.

"La exigencia no va a cambiar las cosas, todos exigen, yo también me exijo, pero con eso no cambiamos las cosa"

Explica que su declaración tiene que ver con cómo se siente la población, y no con los índices delictivos, pues éstos deben bajar permanentemente.

"Es un tema muy específico, que la gente sienta tranquilidad, no tiene nada que ver con los índices delictivos. Lo otro son declaraciones, uno tiene que decir las cosas como son, preocúpense cuando diga mentiras".

Luego de la aseveración del funcionario del plazo de dos años representantes del Sector Privado no estuvieron de acuerdo en la aseveración y consideraron que debe hacerse el trabajo y dar resultados que demanda la ciudadanía.

El Presidente de CANACO Monterrey rechazó el término de dos años para mejorar la seguridad en Nuevo León por lo que Jorge Emilio Garza Treviño aseguró que, "están las condiciones dadas para mejorar". Para ello el sector comercial pone a disposición 21 mil guardias privados para coadyuvar con los oficiales estatales en la lucha contra el crimen.

El líder comercial dice que ya está Fuerza Civil operando en Nuevo León, y si en el año 2011 el Estado y empresarios sólo se tardaron un año para controlar la inseguridad, desconoce por qué ahora pide Aldo Fasci Zuazua tanto tiempo.

"No entendemos por qué esta fecha. Dos años es mucho tiempo. En el año 2011 juntos, el sector empresarial como el Estado, logramos muchas mejorías en la seguridad. Además hicimos la creación de Fuerza Civil. No entiendo porque ese plazo tan largo, y en base a qué se dio este tipo de fechas. El Estado y el sector empresarial podemos ayudar mucho. Él (Fasci Zuazua) ya estuvo con nosotros y le ofrecimos 21 mil guardias privados para mejorar la seguridad. No entendemos por qué no ha avanzado esto y sus capacitaciones. Ahí están, sólo es cuestión de tiempo para ello".

