Premia Pavlovich mejores prácticas, innovación y eficacia de servidores públicos

Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos, han sido sin duda tiempos difíciles, tiempos de muchos retos, tiempos de innovar, de sacar la casta, de ver como sí, no como no, y para eso estamos aquí, para ver como sí sacamos adelante al estado, para ver como sí innovamos, para saber cómo sí hacemos mejor las cosas, para saber cómo le decimos a los sonorenses: aquí estamos y somos servidores públicos orgullosos de serlo y estamos sirviendo a Sonora, felicidades a todos ustedes