Portar certificado de vacunación será requisito en estas ciudades de Oaxaca

OAXACA.- Portar el certificado de vacunación contra el virus SARS COV 2 (Covid-19) como se porta la credencial de elector en el bolsillo, será parte de la nueva normalidad en algunos puntos de Oaxaca para tratar de frenar la cadena de contagios

Será a partir de este lunes cuando en Huajuapan de León sea obligatorio presentarlo para tener acceso a distintos servicios y lugares como el transporte público, mientras que en Huatulco es necesario para poder laborar en los hoteles y será indispensable para vacacionar en fecha aún no determinada.

En un sondeo realizado sobre la posibilidad de que se aplique esta medida en la capital del estado, las personas consultadas coincidieron en señalar que tendría que solicitarse en los restaurantes, bares, antros, gimnasios, hoteles y otros servicios de uso común, sin que ello represente que se deban de dejar de lado las medidas básicas como lavado de manos, aplicación de gel antibacterial, sana distancia y uso de cubrebocas.

"Creo que ayudaría a tener mayor seguridad, pero sin duda hay que estar consiente de que la vacuna no elimina el riesgo de contagio", destacó Lilia, desempeñada en el área médica.

"Me parece bien, siempre y cuando la manera de obtener el certificado no implique trámites burocráticos", señaló Mauricio quien en próximos días recibirá la vacuna.

"No estoy en desacuerdo con la medida, pero eso no te libera que no te vayas a contagiar", destacó Valeria, enfermera en Oaxaca.

En México, estados como Sinaloa a partir del 2 de agosto en municipios como Mazatlán, será necesario presentar el certificado de vacunación para ingresar a bares, discotecas, antros y restaurantes, medida tanto para residentes como para turistas.

En Quintana Roo es necesario desde el 21 de julio para el acceso a establecimientos como plazas comerciales, restaurantes, bares y hoteles. Y si no se cuenta con la vacuna o las dos dosis de inmunización, se aceptará una prueba PCR negativa.

Para poder tener el certificado de vacunación hay que ingresar a la página cvcovid.salud.gob.mx . introducir el CURP y validar el CAPTCHA. Registrar su nombre completo y datos como fecha de aplicación, marca y lote de la vacuna tanto de la primera como la segunda dosis. Finalmente descargar e imprimir el comprobante de vacunación que es enviado al correo electrónico de la persona que solicita el certificado.

