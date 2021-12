Por violentar a expareja e hija, investigan a exfuncionario del Congreso de Oaxaca

"Eso se traduce en tratar de reprimirme por haber levantado la voz, por no cumplir con el estereotipo de mujer sumisa que asume sobrecargas de irresponsabilidades, de mujer callada que nunca demanda como históricamente era normalizado. Buscas que me desista de mi demanda y que se me sancione en mi lugar de trabajo", destacó.