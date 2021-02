Por ser lesbiana, le impiden donar sangre en el IMSS

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- Con el argumento de que las prácticas sexuales de las lesbianas no van de acuerdo a las normas nacionales e internacionales para la donación de sangre, una joven fue discriminada e impedida a donar sangre en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el hecho de ser lesbiana.

Carolina Hernández Tamez, de 24 años, expuso que el pasado dos de enero acudió al banco de sangre del IMSS a donar sangre para un familiar de su novia; a pesar de pasar los estudios de laboratorio, durante la entrevista médica hecha por la doctora Itzel Morales Sánchez, al expresar su preferencia sexual fue rechazada de inmediato.

Menciona que la médico canceló la donación sin tomar en cuenta que los estudios realizados comprobaron que podía realizar el procedimiento.

"Me hicieron la prueba piloto, me explicaron cuál era el procedimiento, la doctora Itzel Morales Sánchez fue la que me atendió. Al inicio me dijo que si era apta para donación y que todo estaba bien conmigo”, relata.

En el momento de la entrevista en el consultorio para las preguntas básicas, dice, la doctora cuestionó sobre con cuántas parejas había tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses.

"Me preguntó si había tenido relaciones con personas de mí mismo sexo. Cuando respondí a esta última pregunta y dije que sí, que soy lesbiana, la doctora se puso seria y me dijo que no podía hacer la donación".

El hecho ha provocado la inconformidad de la comunidad lesbico-gay, que protestaron y colocaron mantas en las instalaciones del hospital general del IMSS.

Familiares de la joven reprocharon la actitud de la médico cuando ninguna norma impide a las personas a donar sangre.

La madre de Carolina pidió a la delegado del IMSS en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel a erradicar la homofobia y discriminación de la institución médica.

En la fachada del IMSS, dejaron mantas con las leyendas "mi sangre no es promiscua solo por ser lesbiana", "la homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí".





