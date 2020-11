"Por ser lesbiana, desde hace 4 años no me permiten ver a mi hija"

SINALOA.- Soy lesbiana y por mi orientación sexual, desde hace cuatro años no se me permite ver a mi hija. "Hoy quiero aprovechar para decirle que la quiero mucho, que la felicito por su cumpleaños y que, si las cosas salen bien, el próximo año vamos a estar juntas en su cumpleaños", señala Anayansi Parra.

Anayansi, médica de profesión, acudió este martes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja en contra de la jueza Marisela Huerta Parra del Primer Juzgado Familiar de Guasave, por presunta lesbofobia.

Acusó que el procedimiento se alarga a favor del hombre, aunque ella ha salido bien en todas las valoraciones, mientras el papá de la niña está bajo fianza y tiene denuncias por allanamiento de morada y violencia física contra la menor y contra ella.

"Lo único diferente que tengo a él -padre de su hija-, es que yo estoy casada con una mujer".

Desde la sede de la CEDH señaló que desde hace seis años pelea la custodia de su hija, a quien en los últimos cuatro años no le han permitido verla, ni hablar con ella.

"En su momento se me dio una convivencia donde la juez decía que yo podía ver a mi hija en la casa del papá, los fines de semana sin decir horarios ni tiempo el cual podía estar ahí. Yo le hice ver a la juez que yo no podía ir ahí porque ya me habían golpeado físicamente y psicológicamente", comentó Anayansi Parra.

Señala que a la jueza le hizo llegar las denuncias donde corroboraba lo que decía y aún así se le negaron las visitas.

Anayansi añade que todos los días le marca por teléfono a su hija y la bloquean, a veces le responde el padre de la menor; "me dice que ese es el precio que tengo que pagar por estar con una mujer, que yo no soy buen ejemplo para mi hija".

Explica que por indicaciones de la jueza, en diversas ocasiones ha acudido a valoraciones psicológicas en los juzgados familiares de Guasave, de donde es originaria, después a ISMujeres (Instituto Sinaloense de las Mujeres) y aunque ha salido aprobada para tener bajo custodia a su hija, la jueza no le da luz verde ni para poder convivir con ella.

El viernes pasado se suponía que era la última audiencia para dar una resolución pero "me encuentro con la novedad de que falta una valoración psicológica del papá y se me alarga el juicio otra vez, me dieron fecha hasta el año que entra para ver si ahora si se puede terminar el juicio", detalla la doctora.

Integrantes de El Comité de la Diversidad Sexual en Sinaloa y Sinaloa Incluyente A. C., acompañaron a la doctora Anayansi para interponer la queja resaltaron su indignación por el alargamiento del proceso y, advirtieron que buscaran justicia para Anayansi y su pareja que es una maestra y para que ésto no vuelva a ocurrir con otro miembro de la comunidad.

En este sentido, la activista Almendra Negrete mencionó que el padre de la niña ya tiene una orden de aprensión, sin embargo la jueza aún sigue alargando el proceso.

"Desde el Sinaloa Incluyente A.C. seguiremos impulsando el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de orientación sexual, expresión y/o identidad de género de todos las y los ciudadanos de Sinaloa.

¡Justicia para Anayansi!", publicaron en su cuenta de Facebook.