Por segunda ocasión, buscan Juicio Político contra exalcalde de Hermosillo

A fin de que el Congreso del Estado establezca juicio político en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ex presidente municipal de Hermosillo y de Tadeo Iruretagoyena Tirado, en su calidad de Tesorero de dicho Ayuntamiento en la administración 2015-2018, este martes el órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo remitió por correspondencia una demanda.

Dicha demanda es interpuesta por Ricardo Moreno Millanes, Subprocurador de Asuntos Jurídicos, adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado.

El diputado de Encuentro Social, Alonso Montes Piña, quien recibió este escrito en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside, señaló que mañana se comenzará el análisis de la denuncia en sesión de Comisión para que los denunciantes se presentan a ratificar el documento.

"Luego una vez que se practique eso, tenemos 10 días para analizar el expediente y a partir de ahí empezamos el sí o el no"

Dijo que esta es la segunda solicitud para que se realice juicio político al ex alcalde, la primera fue presentada en noviembre pasado por Miguel Ángel Armenta, presidente del PRD en Sonora, la cual fue desechada por carecer de sustento legal.

Dicha demanda es por el delito de uso indebido de recursos provenientes de una deuda pública, la cual solicitó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó al Congreso de Sonora contra Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en noviembre de 2018.

Miguel Ángel Armenta, presidente del PRD en Sonora, acudió al Poder Legislativo para entregar en la Oficialía de Partes una demanda para juicio político contra el exalcalde de Hermosillo.

Dijo que, esta denuncia tiene que ver con el resultado de una auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se detectó usos indebido de recursos de la deuda pública contratada en 2017 de 500 millones de pesos.

Señaló que, de esa cantidad se desconoce el destino de 150 millones de pesos; además 65 millones se utilizaron para el gasto corriente, lo cual es ilegal debido a que hay dos decretos aprobados por el Congreso en los cuales se especifica que deben ser destinados a obra pública y no a nómina.

"Esperemos que este Congreso tome cartas en el asunto, escuchaba atento la sesión pasada que hay que pasar de los lamentos a los hechos y ahora con esta demanda esperemos que así sea"

Primera demanda no procedió

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el congreso rechazó la solicitud de juicio político contra el Maloro, por no encontrar pruebas ni elementos, que sustentaran la demanda.

Fue la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la que decidió desechar la invitación del proceso promovido por el dirigente estatal del PRD.

Jesús Alonso Montes Piña dio lectura al dictamen y explicó que no significa que el exfuncionario municipal no haya cometido algún desfalco o delito contra la hacienda municipal, sino solamente que la parte acusatoria no presenta los suficientes elementos y pruebas para que el Congreso inicie un juicio político contra el Maloro.

Con la oposición de la diputada María Dolores del Río Sánchez, quien se negó a votar el dictamen que fue aprobado por los diputados del PES, PT, PAN, PRI y hasta Morena, mismos que coincidieron en la necesidad de aportar mayores evidencias contra la administración de Manuel Ignacio Acosta.

Alcaldesa de Hermosillo también solicitó que Congreso Investigara.

Célida López Cardenas, alcaldesa de Hermosillo, dijo que se requiere de una investigación exhaustiva de cuentas públicas, pero también, el que se puedan abrir investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos.

"Gracias a la nueva ley de responsabilidad de servidores públicos nos permite integrar los expedientes y presentarlos directamente ante la autoridad judicial, por lo que no habrán de pasar por Contraloría ni por la Fiscalía Anticorrupción"

Dentro de los temas que abarcan las carpetas se encuentran dos denuncias que se presentaron ante Contraloría Municipal sobre terrenos a los cuales se cambió su valor catastral, causando un daño de 11 millones de pesos.

Homicidios, asaltos con machetes y robó de vehículos son delitos que marcaron administración de el Maloro

De acuerdo con un recuento documentado por La Silla Rota en agosto de 2018, el priista ex alcalde de la capital sonorense, fue fuertemente cuestionado por la ciudadanía, antes de renunciar al cargo en marzo de este año, para postularse como aspirante a cargo de elección popular en los comicios del 1 de julio.

Fue en septiembre de 2015 cuando el ex munícipe tomó las riendas de Hermosillo y durante los siguientes dos años, las cifras de homicidios, fue en aumento.

Para el cierre de 2016, se registraron 97 asesinatos en la capital y de enero a diciembre de 2017 la cifra se disparó a 131 muertes, mientras que en 2015 los registros fueron de 71 homicidios.

Los robos con violencia a casa habitación también registraron un aumento en 2016 a 1,080 casos, cuando en 2015 se contabilizaron apenas 222 casos.

Para 2017 esta cifra se redujo a 200 hurtos en viviendas.

El robo a vehículo pasó de 24 casos en 2015 a 101 en 2016 y la cifra continuó a la alza en 2017 con un total de 134 casos de denuncias presentadas por este delito en Hermosillo.

De acuerdo con cifras del Observatorio Sonora por la Seguridad, la entidad a finales de 2017 se posicionó en el lugar 10 en homicidios dolosos y culposos por encima de la tasa nacional, y Hermosillo concentró el 50.31 por ciento de este delito analizado en el reporte de enero a diciembre de 2017.

