¿Por qué tú, mami?, hija de Judith Abigail, víctima de feminicidio en Puebla

PUEBLA.- Con una conmovedora carta publicada en redes sociales, Vannia, la hija de Judith Abigail Jiménez, víctima de feminicidio en Puebla, despidió a su madre, a quien dijo: "cumpliré el sueño que quisimos juntas, de ir con mi hermano a París y conocer lo que tu querías".

Como se recordará, el 8 de agosto se reportaba la desaparición de la joven madre de 28 años de edad. El viernes pasado, su cuerpo fue encontrado en el paraje "Los Encinos", en la carretera que lleva a Santa Cruz Alpuyeca.

"¿Por qué tú? ¿Por qué mami? Te amo y esto no se va a quedar así”, continúa la carta que la menor de 14 años de edad le dedicó a su madre, quien fue asesinada de un balazo en el rostro.

El domingo pasado, el cuerpo de Judith Abigail fue enterrado en el panteón Jardín Eterno Santa Cruz, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las investigaciones para dar con el presunto homicida.

Antes de irla a dejar al cementerio, su hija adolescente le escribió en Facebook el siguiente texto, mismo que por la noche fue borrado del muro de la menor.

"Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tanto bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte.

"Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto como pensar que la vida puede terminar en un segundo, la vida es polvo puede esparcirse en un momento, nada trajiste nada te llevas, solo lo que había dentro.

"Mami yo no puedo entenderlo, no puedo analizar qué tú ya estés con Dios sé que estás en un lugar mejor, pero por qué tú por qué te tenías que ir no sé ni entiendo el dolor que siento por qué eres mi madre eres mi ama, mamá ahora eres mi ángel más bello, mi luz más bella.

"Te amo, mi hermano y yo saldremos adelante por ti, cumpliré el sueño que quisimos juntas ir con mi hermano a París y conocer lo que tú querías conocer.

“Cumpliré mi sueño de ser militar como yo te lo prometí a ti mama"

"Sé que volarás y muy alto, lo sé mamita te mandamos un besote y un abrazote de oso mi hermanito y yo que siempre estaremos contigo"

"Por qué tú? por qué mami”

“Te amo y esto no se va a quedar así”

“Te amamos mami”

“Yo no tengo más palabras para expresarlo aquí”

“Te amo mami”





El hallazgo

El cuerpo de Judith, madre de una niña de 14 años y de un bebé de un año, fue encontrado el viernes 16 de agosto en el paraje "Los Encinos" un predio cercano a la carretera que conduce a Santa Cruz Alpuyeca, en Puebla.

El hallazgo se realizó gracias a la llamada de un vendedor de lotes quien observó que varios zopilotes merodeaban la zona y al buscar de qué se trataba, descubrió el cuerpo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición por lo que tuvo que ser identificado por prendas que portaba.

"La víctima fue identificada por familiares y adicionalmente la Fiscalía realiza las pruebas periciales de Ley debido al grado de descomposición que presenta el cuerpo".

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, aseguró que el feminicidio no quedará impune.

En su cuenta de Twitter, Barbosa escribió: El feminicidio de Judith Abigail Jiménez Pulido agravia a la sociedad poblana. No quedará impune. Mi pésame y solidaridad con sus hijitos, madre, hermanas y familiares. El Estado está a prueba.

El principal sospechoso

Jorge Eduardo N., con quien Judith Abigail Jiménez Pulido salió el 8 de agosto, día de su desaparición, se dio a la fuga, revelaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo al relato de María Pulido, madre de víctima, la joven se encontraba desempleada por lo que ese día se encontró con dicho sujeto para tratar precisamente lo de un trabajo.

El 9 de agosto, un supuesto cuñado de Eduardo contactó en la madrugada a una prima de Judith y le comentó que Jiménez Pulido y su familiar habían tenido un accidente en la carretera que conduce a Tecali.

El percance presuntamente ocurrió cuando unos secuestradores los perseguían, por lo que la joven que iba al frente del volante, perdió el control de la unidad.

Acto seguido, los supuestos delincuentes se llevaron a Judith y desistieron de hacer lo mismo con Jorge Eduardo, ya que no pudieron retirarle el cinturón de seguridad.

El pasado viernes el cuerpo de la joven fue encontrado en estado de descomposición, en el paraje “Los Encinos”, en la carretera que conduce a Santa Cruz Alpuyeca.

Los familiares de la joven acusaron que fue Eduardo quien arrebató la vida a la joven y madre dos menores de edad.

La FGE informó que se trató de un feminicidio, pero se negó a revelar exploran otras líneas de investigación.