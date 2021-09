¿Por qué no matamos a la mamá? Mujer que aborta ya no sirve para nada: sacerdote

SALTILLO.- Un sacerdote católico de Monclova, Coahuila, hizo una apología al feminicidio luego de que este domingo, durante la homilía, llamara a matar a las mujeres que abortan.

"No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben".

"No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben".





Posteriormente, por la tarde, el sacerdote -identificado como el padre Lázaro- volvió a llamar a matar a las mujeres que abortan, a las que consideró que "ya no sirven para nada".

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, en la misa dominical en la Iglesia San Juan Bautista de La Salle, se observa cuando el sacerdote reprueba la reciente despenalización al aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señala que mejor "hay que matar a todos los niños, porque no se pueden defender".

Posteriormente, por la tarde, el sacerdote volvió a sostener el comentario en la misa de las 3.

Luego, el padre Lázaro Hernández Soto dice: "Y sin embargo, lo destruimos, desde el vientre de la madre. ¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca, moral, física y sicológica. Una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios. Hermanos".

La transmisión fue realizada en vivo por Facebook, pero luego fue borrada.

El comentario es efectuado luego de que la semana pasada, en todo México fue despenalizado el aborto, a partir de una controversia constitucional, sobre el tema, que surgió de la legislación de Coahuila.

