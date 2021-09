¿Por qué no matamos a la mamá? Mujer que aborta ya no sirve para nada; sacerdote se retracta

Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia. Pero el ejemplo no fue de que vamos a matar a las mujeres, las mujeres son tan importantes en cualquier ambiente, si la mujer no nos movemos, entonces por eso era la idea, pero no de atacar a la mujer de ninguna manera, la mujer tiene una importancia dentro de la sociedad dentro de la iglesia, tiene papeles importantes así que yo no voy a ir en contra de la mujer, al contrario, alabo la grandeza de la mujer, si rechazara a la mujer estaría traicionándolo porque vengo de una mujer, todos venimos de una mujer, se malinterpretó las cosas