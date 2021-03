Por pleito con alcaldesa, Bonilla viola Constitución; iría a juicio

TIJUANA.- El gobernador Jaime Bonilla está asfixiando a la ciudad de Tecate, ahora sin publicar la Ley de ingresos de ese municipio para el 2021 en el periódico oficial.

Especialistas en derecho coinciden en que el ejecutivo estatal está violando las constituciones local y federal en su afán por perjudicar a la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, pero las implicaciones pueden ser mayores.

"La cuestión es muy delicada porque entonces el ayuntamiento no puede cobrar. Y si lo llega a realizar, la ciudadanía puede interponer diversos recursos a efecto de que como no hay una ley, no le es aplicable", explicó Catalina Salas Bravo, ex presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas y maestra en Administración Pública.

Zulema Adams se presentó ante la Comisión de Hacienda del Congreso el 7 de diciembre pasado para proponer una Ley de ingresos por 762 millones 614 mil 223 pesos, y el 22 de ese mes el pleno del Congreso la aprobó en el dictamen 145 con 19 votos a favor y 5 en contra.

Ese mismo día, la legislatura avaló los ingresos proyectados de los otros cuatro municipios del estado, pero el 28 de diciembre el gobierno de Bonilla Valdez solo publicó en el Periódico Oficial las leyes de esos cuatro municipios, sin tomar en cuenta al llamado "Pueblo Mágico".

Sin ese respaldo legal para sus cobros, los especialistas consultados coinciden en que la ciudadanía es la más perjudicada, pues de por medio están los servicios que debe otorgar el municipio, como seguridad pública, alumbrado y recolección de basura.

"No es más que un enfrentamiento político (...) nuestro gobernador debe entender que estamos ante una nueva etapa desde 1917, no estamos en la etapa del virreinato", apuntó Hans Zamorano, delegado en Baja California de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Conamex).

El conflicto al que hace referencia es el que inició en julio del año pasado, cuando la presidenta municipal acusó al gobernador de amenazarla por no respaldar con su Cabildo la propuesta de reducir a 3 años la siguiente gubernatura luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le negó al mandatario estatal la ampliación de su gobierno de 2 a 5 años.

La abogada Salas Bravo dice que la decisión del gobernador "es un ataque muy fuerte al municipio", pero el Ayuntamiento tiene manera de defenderse.

Una es recurriendo a la SCJN con una controversia constitucional, y la otra buscar en el Congreso local para una sanción administrativa que podría ser un juicio político.

Pero hay un problema en esa segunda vía, y es que la legislatura con mayoría morenista no garantiza ningún equilibrio de poderes.

"Nosotros lo hemos visto, los diputados en esa parte de hacer valer su vigilancia y revisar las cuentas del ejecutivo y los actos, han sido bastante omisos".

Por otro lado, el abogado Hans Zamora dice que en el poder legislativo el juicio político no sería la única herramienta para obligar a Bonilla Valdez a respetar la ley, pero sugiere ir por el máximo tribunal de justicia en el país.

"No es porque lo quiera la alcaldesa, porque lo quieran los abogados o porque lo quieran los alcaldes. Es porque así es, porque el artículo 115 de nuestra Carta Magna establece esa separación de competencias para que no todo el poder recaiga en una sola persona", señaló.

Otra salida, aunque temporal, está en la Ley de Presupuesto y Gasto Público de Baja California, explicó la abogada Catalina Salas Bravo.

En su artículo 13 establece que cuando la ley de ingresos no es publicada a más tardar el 31 de diciembre, el municipio podrá apegarse a la ley del año inmediato anterior, que en este caso fue por 681 millones de pesos.

Y eso no exime al ejecutivo estatal de su obligación de publicar la ley de ingresos de este 2021, asentó la ex presidenta del Colegio de abogados constitucionalistas de Tijuana.

El ayuntamiento de Tecate fue contactado para conocer su postura sobre el tema pero no concretó la entrevista solicitada.