Por no usar cubrebocas en Nuevo León ya suman 19 detenidos

MONTERREY.- En el municipio de Cadereyta, un hombre fue detenido por no llevar cubrebocas, el cual es obligatorio para estar en lugares públicos, su no uso puede tener sanciones económicas y arresto para quienes no cumplan propuso la bancada del PAN en el Congreso local, que recibió la iniciativa para darle trámite.

La propuesta implica la adición de un artículo 129 Bis a la Ley de Salud, donde se precisa que el uso obligatorio de cubrebocas sólo podrá dejar de aplicarse previa declaratoria en ese sentido de la Secretaría de Salud del Estado.

Se propone sanción económica de 440 a 880 pesos o arresto de 36 horas, y podría permutarse por trabajo comunitario, según dijo el coordinador de los diputados panistas Carlos de la Fuente.

El legislador solicitará que la reforma se analice con calidad de urgente en las comisiones de dictamen legislativo.

"Esta medida ya inició en Sonora, en Colima y hoy la estamos presentando aquí porque está comprobado que con el uso de cubrebocas se reduce la posibilidad de contagios y por los ciudadanos que no se han preocupado por acatar la medida, pues queremos que la acaten para no ser sancionados", expuso De la Fuente.

Las sanciones posibles para quien no acate la medida pudieran ser de 5 a 10 Unidades de Medida, es decir, de 440 a 880 pesos, y se pueden canjear por una detención administrativa de 36 horas o por horas de trabajo social o comunitario, añadió.

La propuesta es ante el repunte en los contagios de covid-19, y que se ha disparado en los contagios y defunciones.

En Cadereyta a unos 30 kilómetros al oriente de Monterrey, policías municipales detuvieron a un hombre por no portar el cubrebocas.

Los hechos se registran en la plaza principal de esa localidad, según se observa en un video cuando es esposado por los agentes que son interrogados acerca del motivo de la detención por quien graba , a lo que le responden que es por no llevar el cubrebocas.

#Estados Un joven de 19 años fue detenido por la Policía Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León por no portar el cubrebocas en la vía pública. Al momento el municipio reporta la detención de por lo menos 19 detenidos por no usar cubrebocas ?????? https://t.co/fnAIQ8PbXX pic.twitter.com/44eIrCvzxO — La Silla Rota (@lasillarota) November 6, 2020

Según informó el hombre detenido estuvo retenido durante 4 horas, en las cuales realizó servicio comunitario y salió libre.

Hasta el momento, 19 personas han sido detenidas en varios municipios por negarse a utilizar el cubrebocas.

Este jueves el gobernador Jaime Rodríguez Calderón exhortó a los alcaldes a aplicar el decreto que se publicó el uno de noviembre para sancionar económicamente o con arresto por 36 horas a quien no porte el cubrebocas en espacios abiertos o vía pública.





kach