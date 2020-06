Por no quedarse en casa, a Doña Rosa ya la arrestaron dos veces

Doña Rosa tiene 89 años. Sus tres hijos hicieron su vida y se olvidaron de ella. Ocupada toda la vida, ahora no se queda quieta, busca cualquier oportunidad para ganarse unos pesos y sobrepasar estos tiempos de pandemia por covid-19 en su natal Tijuana, Baja California.

Sin embargo, su terquedad de salir a buscar el alimento la orilló a violar la norma de quedarse en casa, además de que por su edad es considerada una persona vulnerable y en alto riesgo. Por esta razón, Doña Rosa ya fue arrestada en dos ocasiones por la Policía Municipal y remitida a la Estancia Municipal de Infractores.

Narra que el primer arresto ocurrió en el Mercado Hidalgo, en donde trabajaba a escondidas en un puesto de verduras. "No faltó una persona metiche que me descubriera. Picaba cebollas, chiles, tomates, pero me llevó la policía, hasta eso que me trataron bien en la ´20´ y no me metieron con otros porque soy adulta mayor".

La segunda vez que fue arrestada fue porque andaba caminando debajo de las banquetas.

A pesar de estos arrestos, Doña Rosa prefiere andar fuera de su hogar para sentir que todavía es una mujer independiente y con ganas de trabajar.

Sí le tengo miedo al coronavirus. Hay veces que me da una punzada y digo ´ay, Diosito santo, no me quiero morir todavía

Para ya no ser arrestada, Doña Rosa ayuda a barrer los frentes de las casas de algunos vecinos y hace mandados, a cambio de medicinas o comida.

Baja California tuvo un incremento de 385 nuevos casos positivos a COVID-19 en las últimas 24 horas, sumando 6 mil 786 casos confirmados acumulados, de los que 614 están clasificados como pacientes activos, además, hay mil 371 muertes y 700 sospechosos.

Con información de El Imparcial