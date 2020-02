Por no consumir, turistas mexicanos son esposados y detenidos en playa Mamitas

Una pareja de turistas mexicanos que disfrutaban del sol y la vista al mar en Playa Mamitas en la Riviera Maya, fueron arrestados y esposados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del ayuntamiento de Solidaridad.

El hecho fue captado por otros vacacionistas quienes difundieron un video sobre la detención y dijeron que el arresto se debido a que la pareja, originaria de la Ciudad de México, no consumió los productos del club Playa Mamitas.

En redes sociales usuarios criticaron la detención y alegaron que las playas no pueden ser propiedad de ninguna persona, señalando que las playas son zona federal y que por ley, estas podrán disfrutarse y gozarse por toda persona.

Elementos de la #Policía Turística de Solidaridad golpearon y abusaron de su autoridad para sacar de la arena a turistas mexicanos que estaban sentados en la zona de Playa Mamitas, pues el club aseguró que esa área es de su propiedad. #PlayaDelCarmen #Denuncia pic.twitter.com/k9R9kuYwEP — LSRQROO (@lsrqroo) February 17, 2020

En la grabación se muestra como una mujer y un hombre son esposados por elementos de la policía turística y municipal, luego de que presuntamente se negaron a retirarse del lugar donde disfrutaban del sol sin hacer uso de la infraestructura del club.

En el video se escucha como una mujer que graba los hechos dice:

"Están deteniendo a estos chavos, esposados, nada más por estar acostados en la playa, en Mamitas, literal, aquí estamos; la están llevando esposada a la chava y al chavo".

La joven está siendo esposada pide a gritos que la dejen ir "¡Me estás lastimando, me estás lastimando! Ella me va hacer algo, en la patrulla me va hacer algo; ¡me estás lastimando, ya suéltame!".

DISCRIMINACIÓN?

Jóvenes son arrestados por la Policía Turística en playa Mamitas

Supuestamente están en playa privada, @SECTUR_mx

El derecho a nuestra propia playa?@OMAR_PATINO pic.twitter.com/VFRShJP7WP — SALVEMOS A NEZA (@ENMINEZA) February 17, 2020

De acuerdo con la versión de la Policía Turística de Solidaridad, la pareja de turistas fue detenida por una petición del Club de Playa Mamitas, quienes argumentaron ser propietarios del lugar y negaron el permiso a la pareja por no consumir sus productos.

En tanto, la Dirección de Seguridad Pública de Solidaridad informó que darán inicio al proceso correspondiente contra los policías que fueron exhibidos deteniendo arbitrariamente a la pareja de turistas.

Según el diario NotiCaribe, Mamita´s Beach es propiedad del empresario Jorge Marzuca.

Con información de Infobae

(Karla Alva)