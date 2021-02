Por negligencia médica, el corazón del bebé Tadeo dejó de latir

“Nadie se acercó durante a las 4 y 6 de la mañana, ni para verme a mí ni a las otras embarazadas. Por esta enfermera que no tuvo la disposición mi bebé ya no tenía latido en su corazón”, cuenta entre lágrimas Andrea Bustos, víctima de negligencia en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en Querétaro.

La joven denunció en redes sociales la muerte de su bebé Tadeo, quien murió antes de que naciera. Hoy, su muerte les costó el trabajo a 4 médicos ginecólogos, quienes fueron despedidos después de que la Comisión de Arbitraje Médico determinara que hubo omisiones y negligencia.

Así lo informó el secretario de Salud, César Ramírez Argüello, quien afirmó que el gobierno de Querétaro trabaja de la mano con las instituciones.

El pasado 26 de septiembre, Andrea Bustos llegó al Hospital Especialidades del Niño y la Mujer con presión alta y 39 semanas de embarazo, es decir, el término adecuado de gestación (9 meses).

Personal del nosocomio le pidió que firmaran una carta de autorización para practicarle una cesárea, con el fin de no poner en riesgo la vida de su bebé. Ella aceptó.

Pasaron las horas y una enfermera empezó a inducirle el parto, para que lo tuviera natural.

“A las 4 me empezaron a inducir el parto, aun cuando había autorizado la cesárea. Un familiar habló con la enfermera para que me hicieran la cesárea y de no poner en riesgo al bebé. Ella dijo que no, que todo estaba bien para que tuviera un parto normal”, explicó Andrea.

Pasaron las horas y la monitoreaban. Colocaron un aparato que midiera los latidos de su bebé. Pero, al llegar la noche, cambiaron al personal y la enfermera que se quedó a cargo dejó de visitarla a ella y a otras mujeres embarazadas de la sala.

En un momento, de la madrugada, el aparato dejó de emitir los signos del bebé Tadeo. Ella alertó a la enfermera, pero solo le dijo que “ahorita” lo revisaría.

“A las cuatro de la mañana, el aparato que monitoreaba los signos de mi bebé dejó de funcionar, yo le pedí a la enfermera que lo checara, que me ayudara a revisarlo. No tenía sonido. Lo único que me contestaba es que ahorita me lo cambiaba”, detalla en el video publicado en su cuenta de Facebook.

Andrea Bustos denuncia que en el periodo de las 4:00 a 6:00 de la mañana, ni la enfermera ni otro personal médico pasó a la sala donde se encontraba. Nadie le ayudó con el aparato, ni volvió a escuchar los latidos de su bebé.

En el otro cambio de turno, después de las 6:00 el personal se acercó con ella para ver cómo iba con la inducción del parto. Le practicaron un ultrasonido y no encontraron signos vitales en Tadeo.

“Llegaron y empezaron a checarme, me hicieron ultrasonido y fue ahí cuando se dieron cuenta que el bebé ya no tenía vida…”, solloza Andrea.

Después de recibir la trágica noticia, los doctores y enfermeros la visitaban cada 10 minutos. Le preguntaban como estaba, si necesitaba algo.

“Una vez que me dieron la noticia, todos se acercaban cada 10 minutos, pero ya para que… mi bebé ya estaba muerto”, lamenta.

Andrea y su esposo, acompañados de su familia denunciaron la negligencia médica de la que fueron víctimas en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en Querétaro.

Familiares protestaron con pancartas a las afueras del nosocomio para exigir justicia por la muerte del pequeño Tadeo, quien ya no pudo conocer el mundo.

Ante esta tragedia, cuatro médicos ginecólogos fueron separados de su cargo, después de que la Comisión de Arbitraje Médico concluyera que sí fueron culpables por omisión.

El diagnóstico fue que el bebé falleció a causa de un colapso de cordón; es decir, el cordón umbilical se salió del cuerpo de la madre, apretó la cabeza del bebé y lo asfixió.

Los doctores hubieran podido hacer algo, de estar pendientes de la salud de Andrea y el pequeño Tadeo.

mvf