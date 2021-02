Por narcoviolencia, cierra El Mundo en Tecamachalco

Este miércoles cerró el periódico El Mundo de Tecamachalco, que durante nueve años se distribuyó en esta región de Puebla conocida como el Triángulo Rojo por la alta incidencia en el robo a los ductos de Petróleos Mexicanos.

En su último editorial publicado en sus ediciones impresa y digital, sus directivos señalaron que “durante 9 años vivimos la dura realidad que hoy nos toca enfrentar en México, un país de grandes contrastes, de grandes desigualdades y de una realidad que es difícil ver serenamente. Nuestros periodistas, distribuidores, y todos los que laboraron en el diario fueron testigos de este México en el que se ha convertido nuestro país”.

Agrega que “en Tecamachalco perdimos hombres en el ejercicio del periodismo… su pecado: la verdad. Ese es el México que vivimos. Cercados por la delincuencia y abandonados por el Gobierno. ¿Nuestras armas? las letras, su respuesta, las balas… ¿y el Gobierno?… no existe…”.

Sociedad Editora Arróniz, casa fundada en 1960 y propietaria de El Mundo de Tecamachalco es el grupo informativo con mayor difusión e influencia en la región central de Veracruz y el sur de Puebla; tiene impresos que se distribuyen en Córdoba, Tehuacán, Orizaba, Huatusco y Tecamachalco. En su última edición de este 15 de octubre la nota principal fue “Cereso sigue siendo de riesgo”.

“Hoy, agrega en su editorial, nos toca dar un paso atrás porque estamos convencidos que el sacrificio de cualquiera de ellos (sus trabajadores) no sirve de nada si este país no cambia, si todos los mexicanos no estamos dispuestos a cambiar. Cuando el pueblo quiera, cuando sea la hora, nosotros estaremos listos para regresar. Mientras tanto, no arriesgaremos una sola vida más por nada… Hasta pronto Tecamachalco”.