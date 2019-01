Por medio de una carta, Eugenio Hernández se defiende de acusaciones

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 02/01/2019 04:03 p.m.

Cd. Victoria, Tam.- El exgobernador Eugenio Hernández Flores rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito formuladas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y sostiene que los 40 millones de pesos, por los cuales es acusado son producto de años de trabajo en diversos proyectos empresariales.

En una carta dada a conocer hoy en medios de comunicación, Hernández Flores, quien se encuentra recluido en el reclusorio de San Mateo Atenco, en el Estado de México desde hace un año, expresa su confianza en el nuevo gobierno y en la justicia federales para que vigilen los procesos que se siguen en su contra.

A la vez acusa a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de violar su principio de presunción de inocencia al filtrar a los medios de comunicación, información y documentos en torno al proceso.

En ese sentido añadió: "no le bastó a la FAET dar detalles de una investigación que no ha concluido, ni proporcionar datos de terceros, incumpliendo con el deber de resguardar los datos personales y reservados de las personas físicas y jurídicas que se relacionan con su actividad pública y que no han sido señalados como imputados en las indagatorias de que se habla. Sino que además trata de justificar su irregular proceder en la tramitación de las investigaciones que realiza en mi contra".

A mediados de octubre del año pasado la Fiscalía en Combate a la Corrupción finco responsabilidades a Hernández Flores por enriquecimiento ilícito por 40 millones de pesos cuando fue diputado federal, alcalde de Ciudad Victoria y Gobernador del Estado.

Al respecto, en su texto apunta que independientemente de la trayectoria política que ha tenido en el Estado de Tamaulipas y a nivel Federal, desde 1987 se he desarrollado en el ámbito empresarial, específicamente en los ramos: inmobiliario, producción agropecuaria y construcción, actividades que permitieron se convirtiera en socio fundador y/o directivo de diversas personas morales de importante presencia en dichas áreas, lo que ha contribuido a incrementar su patrimonio de manera lícita y paulatina desde dicha data a la fecha.

En vísperas de que se reanude el proceso por este nuevo delito, el exgobernador, comentó al respecto:

"Mi esperanza se centra en encontrar un escenario en el que pueda demostrar mi inocencia en un plano de igualdad y en donde no se obstaculice el derecho de defensa que debe garantizarse en nuestro país a cualquier persona a la que se le atribuya la comisión de un delito".

Entre otras cosas, apunta: "Recientemente un Juez Federal me concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de formal prisión dictado al suscrito por la supuesta comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Agrega que su patrimonio fue exhaustivamente investigado por parte de las autoridades ministeriales, en el sexenio de Felipe Calderón, en donde se aclaró que no existió ninguna irregularidad en el incremento del mismo, es decir, que éste tiene origen lícito, pues ha sido producto de años de trabajo, en diferentes proyectos empresariales, por lo cual insiste en que la acusación de enriquecimiento ilícito carece de sustento.

