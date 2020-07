Por "Hanna", suspenden actividades esenciales y de gobierno en NL

Debido a las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical "Hanna", en Nuevo León serán suspendidas este lunes 27 de julio las actividades esenciales y de gobierno.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", informó que el gobierno estatal no laborará, tampoco habrá actividades esenciales, ni transporte público.

"Me encuentro en estos momentos con personal de la CONAGUA, y me informan que las lluvias continuarán el día de mañana con la misma intensidad, por tal motivo he decidido que este lunes no será conveniente realizar actividades de gobierno, así como actividades de las empresas esenciales que actualmente estén activadas por el covid-19 y que tampoco esté en operación el transporte público", escribió el gobernador.

Por tal motivo he decidido que este lunes no será conveniente realizar actividades de gobierno, así como actividades de las empresas esenciales que actualmente estén activadas por el #COVID19 y que tampoco esté en operación el transporte público. 2/4 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 27, 2020

Y añadió: "Las condiciones no son favorables y no habrá condiciones seguras de circulación; el riesgo es mucho. Creo que es lo más prudente para evitar poner en riesgo a la población. Sigan al pendiente de las redes oficiales de la Protección Civil de Nuevo León y manténganse informados".

Este fin de semana "Hanna" golpeó duramente Tamaulipas y Nuevo León, provocando inundaciones y la activación del Plan DN-III por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en municipios de ambas entidades.

Ante cualquier emergencia pueden llamar al 9-1-1.

Estas mismas condiciones de lluvia intensa continuarán mañana por la mañana. 4/4 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 27, 2020

Mal escenario el que vive Nuevo León, pues además de la tormenta vive su mayor nivel de contagios de covid-19, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia vespertina de este domingo.

El subsecretario lamentó que Nuevo León es el estado con mayor ocupación hospitalaria tanto en camas de hospitalización general como en las de terapia intensiva.

rgg