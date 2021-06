Por error, mujer recibe dos dosis de vacuna antiCovid en Morelos

CUERNAVACA.- En Morelos una mujer recibió dos dosis de vacuna contra la covid-19 en apenas unos minutos. Ella desconocía el procedimiento y los vacunadores simplemente no siguieron los protocolos para la inmunización, confirmó Miguel Ángel Van-Dick Puga, coordinador de vacunación en Morelos.

Este hecho ocurrió el pasado viernes en el módulo de inmunización instalado en el Parque Carlota, ubicado en la colonia Lomas del Carril, municipio de Temixco, donde se aplicaba la primera dosis de vacuna para personas de 40 a 49 años de edad.

De acuerdo con la mujer, se formó como toda la población, pasó al área de inmunización, fue vacunada y pasó a una zona de espera.

Al concluir los 15 minutos para verificar si existe o no una reacción al biológico, se retiró junto con el resto de las personas y en el camino fue interceptada por un brigadista, quien le indicó que se dirigiera a otro punto.

Yo pensé que era la salida, pero un señor me dijo siéntese acá

Y nuevamente le indicaron que pasará a otro punto (de inmunización) y le aplicaron nuevamente la dosis.

Yo desconocía el procedimiento y me volvieron a vacunar

Una vez que se percataron que ya era su segunda dosis, le indicaron que se quedaría en observación.

De acuerdo con Van-Dick Puga, la mujer estuvo en observación una hora con 15 minutos y no presentó ninguna reacción.

Hasta ahorita no se ha presentado ninguna reacción, pero sí se puede dar

Le pidieron llenar un formulario, en el que entre otras cosas escribió su nombre y datos de contacto para que la estuvieran monitoreando por si presenta algún malestar.

"Es un error definitivamente del equipo de vacunación... seguramente no se revisó el expediente de vacunación y el comprobante, no se verificó que ya se había aplicado la vacuna... no se siguieron los pasos de acuerdo a las guías de la vacuna", dijo.

Además, admitió que no es el único caso en Morelos.

"Hubo un adulto mayor que llegó, se vacunó en su brazo izquierdo y luego se volvió a formar por su propia voluntad y le pusieron la vacuna en el brazo derecho, cuando se dieron cuenta él explicó que de acuerdo a su percepción estaba más protegido", dijo.

El coordinador del Plan Nacional contra la covid-19 en Morelos detalló que, tras una investigación, se detectó que la mujer tenía 38 años de edad y aún no le tocaba ser inmunizada.

Le dijeron que no correspondía, ella insistió y para evitar drama le pusieron la vacuna y le dicen que pase a la zona de espera y ella se fue a sentar a una cédula nueva (donde están en espera a la aplicación de la dosis

"Y ahí viene el doble error, nuestro error y el de ella, porque no dijo ´ya me vacunaron´ y el personal no le pidió su expediente".

Por ahora ya se le está dando seguimiento por parte del ISSSTE.





