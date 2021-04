Por error en CURP, niegan vacuna a abuelita de 104 años en Nuevo León

Una anciana de 104 años no pudo recibir su vacuna contra la covid, debido a que en la Clave Única de Registro de Población, aparece como una mujer de cuatro años. Foto Especial

MONTERREY.- Una anciana de 104 años no pudo recibir su vacuna contra la covid, debido a que el personal de Salud que atendió a sus familiares detectó que en la Clave Única de Registro de Población (CURP), aparece como una mujer de cuatro años de edad.

El caso de Olalla López Arreaga, quien tiene una década postrada en una cama debido a una ruptura de cadera, fue dado a conocer por su nieto Giovanni, quien precisó que su abuela nació en 1916, pero el documento tenía marcado el año 2016.

"Es fecha que no vacunan a mi abuela, aparece como una persona de cuatro años por el CURP, pero tiene 104 años".

El nieto de Olalla declaró que han reportado a los funcionarios correspondientes que su abuela no puede caminar, sin embargo, han sido ignorados.

"Se registró, pero el sistema no la tiene capturada, ella es de 1916 y en la cita de Monterrey la registramos, pero en el CURP aparece 16/12/14, es decir, 14 de diciembre de 1916, y a ellos les aparece del 14 de diciembre del 2016, entonces, hablamos y nos cancelaron (la cita para la vacuna)".

El nieto añade; "nos dicen que nos debemos esperar a nuevas vacunas o instrucciones. Ella no puede caminar porque se quebró la cadera, por su edad ya no se puede operar y soldó mal, y por tal motivo no la podemos mover."

La mujer vive en el primer sector de la colonia Urbi Villas del Rey, en el municipio de Monterrey, pero es originaria de Doctor Arroyo, Nuevo León.

