Por covid, hospital de Puebla niega atención a mujer en labor de parto

PUEBLA.- La noche del 31 de agosto Gloria acudió al Hospital Betania para su trabajo de parto, pero le negaron la atención médica al resultar positiva en una prueba rápida de Covid-19, a pesar de que esa clínica privada tiene convenio con el IMSS para dar servicio a embarazadas.

Por sus propios medios y casi en bata, Gloria salió de la clínica privada y acudió al Hospital General de Zona 20 IMSS La Margarita. Ahí le aplicaron de nuevo todo el protocolo de atención y como traía consigo la prueba en la que dio positivo la pasaron al área covid.

"Hubo ahí un poquito de dilación de tiempo en la atención de la paciente y cuando la atienden presenta un parto precipitado", dijo Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud en el estado de Puebla.

Al momento del alumbramiento, que fue el uno de septiembre, Dante nació con hipoxia neonatal severa por lo que se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de La Margarita, tiene una gastrostomía y tiene secuelas neurológicas.

Gloria declaró en un noticiario local que su hijo fue reportado clínicamente como muerto; sin embargo, "le grité que llorara, que aquí estaba su madre y comenzó a llorar. A mí se me reventó el útero porque los médicos no tomaron acciones preventivas. El cuello del bebé estaba enredado al cordón umbilical y ahora mi hijo tiene vida vegetal, sólo se puede alimentar por medio de una sonda".

Desesperada por el dolor y "sin intención de dañar ni nada, tomé del hombro a la anestesióloga, quien me pega y me dice que no la vuelva a tocar, que estoy enferma y no es su culpa, que si lo vuelvo a hacer ella se va", contó.

NEGLIGENCIA MÉDICA

El titular de la Secretaría de Salud dijo que Dante "está intubado y en espera de que se le realice una traqueotomía, porque lo reportan muy grave".

"A Gloria le detectaron una ruptura uterina por lo que el mismo uno de septiembre se le realizó una cirugía para salvarle la matriz y que pueda tener otro embarazo".

Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que Gloria fue operada "hasta el otro día y esa es la razón por la cual el niño está en condiciones de muerte, porque lo extrajeron hasta el día siguiente".

Agregó que además en una segunda prueba de covid, Gloria resultó negativa por lo que solicitarán al Hospital Betania la prueba que se le hizo porque "de ese hospital ya hay muchas quejas".