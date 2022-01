Por aumento de contagios regresan a alumnos a sus casas en Tamaulipas

Tamaulipas ha entrado a la cuarta ola de contagios de COVID-19, para reducir su impacto no salgas a buscar síntomas y si ya los tienes no salgas a repartirlos.

Si no es necesario salir permanece en casa.#NoTeConfíes #UsaCubrebocas #CuídateTú #CuidaALosTuyos #JuntosPodemos pic.twitter.com/Fyozd59m8L