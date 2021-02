Por ahora, niños dejan las armas en Chilapa y regresan a clases

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) alcanzó un acuerdo con el gobierno de Guerrero para que 19 niños de entre 8 y 14 años dejen las armas y regresen a la escuela.

La CRAC también adelanto que por ahora también se detuvieron los entrenamientos en técnicas de combate al narcotráfico que estaban realizando los menores de forma cotidiana con el fin de combatir al grupo delincuencial ''Los Ardillos'' que opera en la sierra de Guerrero.

''El jueves nos reunimos con DIF Guerrero y se nos pidió que ya no siguiéramos preparando a los niños. Nos comprometimos a ya no hacerlo pero que cumplan las 29 demandas, pero si no las cumplen volvemos a hacer otro ruido'', detalló Bernardino Sánchez, coordinador de la CRAC.

Entre las demandas que pide la policía comunitaria tanto al gobierno federal como estatal, pidió la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la región para que lo avale.

También exigen que sean canceladas las 66 órdenes de aprehensión que pesan sobre algunos de sus integrantes y que sean liberados compañeros presos.

Además piden se garantice la educación de los niños en 16 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera que conforman la CRAC.

En la comunidad de Rincón de Chautla, después de varias semanas, los niños se descubrieron el rostro y volvieron a utilizar su uniforme.

Los menores regresaron a la escuela y volvieron a jugar en la cancha de básquetbol y recobraron la cotidianidad.

“No los preparamos para sicarios, se están preparando para defender a su familia, a su mamá, a su hermanito y al pueblo”, aseveró David Sánchez, coordinador regional de la CRAC.

La CRAC DIO un plazo de ocho días para que el gobierno cumpla con sus demandas.

Para este jueves se tiene programada una reunión con Mercedes Calvo, presidenta del Patronato DIF Guerrero, en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para revisar los avances de las demandas.

Ayahualtempa fue la última comunidad donde decidieron armar niños, tras la ejecución de 10 músicos, integrantes de la CRAC, ocurrida el pasado 17 de enero en Chilapa.

Con información de Milenio

(Karla Alva)