Por adeudos, clausuran planta automotriz en Puebla

PUEBLA. - La planta de Audi en San José Chiapa fue clausurada la noche de este viernes por adeudar alrededor de 90 millones de pesos por el refrendo del permiso de uso de suelo, predial y agua.

Durante la clausura personal de Gobernación y Protección Civil de San José Chiapa fueron acompañados por policías de los municipios de Nopalucan y Rafael Lara Grajales.

Cerca de las 16:15 horas los elementos y personal del municipio llegaron hasta la planta de Audi y tras una revisión de poco más de una hora personal del municipio se retiró del lugar y sólo se quedó personal de seguridad.

El presidente municipal Arturo Graciel López Vélez encabezó la clausura de la planta automotriz de capital alemán alrededor de las 20:30 horas.

Fuentes del municipio señalan que intentaron conciliar con los directivos de la planta para el pago de los 90 millones de pesos, pero al no llegar a un acuerdo el ayuntamiento levantó un acta de clausura que causó ejecutoria.

Audi, tras una serie de escándalos

La instalación de Audi en Puebla se ha visto involucrada en varios escándalos. En septiembre de 2019 una investigación de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas perdonó a la armadora el pago del Impuesto sobre la Nómina (ISN) de 2012 a 2022, además de que no paga el predial de las 460 hectáreas que ocupa en San José Chiapa.

La investigación publicada en el libro "La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario", se da cuenta de que personal del gobierno del estado compró a 8.50 pesos el metro cuadrado de las tierras en donde se instaló, pero obtuvieron ganancias hasta seis veces mayores.

La de Audi es la segunda clausura de una empresa, luego de que el 2 de octubre fuera clausurada la planta de Cemex instalada en los municipios de Cuautinchan y Tepeaca por adeudar 200 millones de pesos por concepto de impuestos.

El gobernador Luis Miguel Barbosa informó que en Cuautinchan Cemex debe pagar 25 mil pesos anuales de predial por el uso de 900 hectáreas; y en Tepeaca 15 mil pesos por el mismo impuesto ante la ocupación de 500 hectáreas, pero "no pagan uso de suelo, no pagan licencia de construcción, no son una empresa que haya establecido corresponsabilidad ante los municipios".