Políticas de la 4T han golpeado más al campo que la sequía: Verastegui Ostos

CD. VICTORIA.- El agua es una prioridad por lo cual la necesidad de que todos los habitantes cuenten con ella se habrá de resolver a cualquier costo, sostuvo César Augusto Verastegui Ostos, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD al gobierno de Tamaulipas, quien señaló que no únicamente la sequía golpea al campo, sino las políticas del gobierno federal al retirar los apoyos.

TAMBIÉN LEE: SE SUMAN LIDERAZGOS Y MILES DE MILITANTES DE MORENA A "EL TRUKO"

De gira por el municipio, recibió la queja de que 20 comunidades padecen el problema de la falta de agua, no únicamente para uso agropecuario sino también con fines de uso doméstico.

Ante esta problemática, se comprometió a efectuar las obras hidráulicas necesarias, que permitan resolver en definitiva el problema de la falta agua; para ello, agregó, es que no habrán de limitarse los recursos, pues contar con el agua es una necesidad que debe atenderse.

En el encuentro que sostuvo con productores agropecuarios señaló que, a los municipios rurales, al campo, no únicamente les ha venido golpeando la sequía bajando la producción sino también la falta de apoyos, las políticas adoptadas por el gobierno federal.

Ante había programas había muchos recursos que ingresaban al campo, hoy, hoy se acabó; ya no hay para hacer presas, caminos, ya no hay para repoblar los hatos ganaderos, ya no hay PROGAN, ya no hay PROCAMPO, ya no hay para meter sistemas de riego, ya no hay seguro catastrófico

Agregó que para las mujeres del campo ya no hay PROSPERA, ni la beca educativa, la alimentaria y la de salud que iba en función de cuántos niños tenían y en qué grado de escolaridad estaban y además se atendía el tema de la prevención, para poder cobrarlos tenían que ir a las pláticas.

"Las políticas de este gobierno de la transformación han golpeado peor que la sequía al campo, pues las condiciones han empeorado y la producción ha bajado", sostuvo Verastegui Ostos.

Pero ahí lo ven en materia de política pública todo se acabó para los agricultores, todo se acabó para los ganaderos, todo se acabó para los emprendedores, para los comerciantes, para los que quieren invertir en turismo, el que quiera es triste y lamentable que tiene que trabajar todos los días de su vida y sin esperanza alguna", recalcó el candidato de la coalición "Va por Tamaulipas"

Por otra parte, señaló que los cambios son buenos, a veces no, a veces son de reversa; sí hay programas sociales que fueron motivados en el tiempo del PRI en el tiempo del PAN y nunca cambiaron, simplemente se mejoraron; llegan los de hoy y desaparecen.

Entre otras cosas, comentó que si en las ciudades se está padeciendo la falta de medicinas, material de curación y equipos médicos en clínicas y hospitales, en los municipios pequeños en los centros de salud, las clínicas rurales la situación es peor y "nada tiene que ver con política, nada tiene que ver con partidos políticos, nada tiene que ver con colores, tiene que ver con humanidad, por humanismo; lamentablemente quitaron medicamentos".

Por ello, Verategui Ostos, reiteró su compromiso de estar siempre pendiente de que no falte ningún medicamento ni para la gente enfermedades ordinarias ni para el cáncer.

Verastegui Ostos aseveró que no regateara sus esfuerzos en su propósito de cumplir con Tamaulipas y a los tamaulipecos, y comentó:

"Si alguna vez he de pedir apoyo, es para que me orienten para mejorar, no para hacer un títere, ni un monigote de nadie, porque yo le apuesto al trabajo, yo no le apuesto a un color, yo no le apuesto a un apellido, yo siempre he dicho que me siento muy honrado de ser hijo de quien soy, de un hombre que me enseñó a pensar, a razonar, a tomar decisiones, sobre todo a tenderle la mano a quien lo necesite, esa es nuestra cultura, con la independencia de que siempre voy uno ha trabajado, que uno se ha ganado la vida trabajando, que soy producto de la cultura del esfuerzo, y no del privilegio".

















rst