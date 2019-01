Policías y Ejército combatirán a taxis piratas en NL

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 29/01/2019 05:21 p.m.

Monterrey, N. L.- Unos 30 mil taxis piratas que operan libremente y sin autorización, serán retirados de la circulación con el apoyo del Ejército, la Policía Federal y Fuerza Civil informó Jorge Longoria, titular de la Agencia Estatal del Transporte

"Nuestros agentes sólo traen el uniforme, una libreta y una pluma, y no los puedo dejar indefensos en sectores de alto índice delictivo, como la colindancia de Guadalupe y Juárez, en unos sectores de García y hasta en Santa Catarina, y yo no voy a arriesgar a mi personal si no tengo respaldo de la seguridad pública", explica el funcionario.

Arrestan a manifestantes contra alza al transporte en NL

"¿Quieren operativos?, los vamos a hacer, y vamos a agarrar parejo. Nosotros tenemos ya planeada la logística, tenemos planeados los cuadrantes, estamos listos, tomemos en cuenta que ellos (fuerzas de seguridad) están atendiendo puntos de alto riesgo y necesitan distraer puntos para darnos el apoyo, pero ya lo acordamos, ahora van a ser el Ejército, Fuerza Civil y la Policía Federal".

Extraoficialmente se sabe que alrededor de 30 mil taxis sin regularización para trabajar, dan servicio en zonas hasta donde no llegan los taxistas autorizados debido a que son áreas conflictivas o bien cerros y lomas.

Por otro lado, diputados locales del PAN solicitaron al Gobernador Jaime Rodríguez, la renuncia de Jorge Longoria, y adelantaron que van a darle trámite a una petición de juicio político contra éste.

"El señor no puede presentar una alternativa de solución a la problemática del transporte y movilidad, se la ha pasado cuestionando y tratando de justificar su trabajo, cuando su primer trabajo es la supervisión y la correcta operación del transporte público al servicio de la comunidad de Nuevo León y no lo ha hecho el ingeniero Longoria... hay incapacidad de su parte y la ciudadanía ya no aguanta más", señalaron.

De igual manera, los activistas de "Únete Pueblo" continúan con protestas y manifestaciones contra el alza a la tarifa del transporte, con pancartas y plantones en la explanada de Monterrey.

mvf