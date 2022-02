Policías infraganti: captan dormidos a 2 en patrulla; 5 se van de fiesta en Yucatán

"El detalle es que si pueden dormir, pero no en un horario laboral ¿Que sucedería si fuese un delincuente el que graba viéndolos dormir y peor aún uno que les trae ganas? Simple lo agarran dormido y sí tuvo suerte lo cuenta, pero en el peor de los casos NO, ese trabajo es muy demandante y si uno no puede es mejor no entrar allí a trabajar porque el trabajo es rudo, días sin descanso"; expresó otro.