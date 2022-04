Policías golpean y desaparecen a trabajadores de empresa en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Sin una orden judicial, cerca de 40 policías de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de Chiapas ingresaron este viernes por la mañana a un predio ubicado en el municipio de San Fernando, Chiapas, en donde dispararon, sometieron y golpearon a varios trabajadores, con el argumento de que éstos cometieron delitos como despojo y delincuencia organizada.

TAMBIÉN LEE: ATACAN A BALAZOS A EXALCALDESA EN CHIAPAS; ESTARÍA EMBARAZADA

En conferencia, Luis Antonio Díaz Becerra, apoderado legal de la compañía afectada "Administradora Empresarial Un Nuevo Chiapas, SA de CV", argumentó que, en primer lugar, esta fue una acción ilegal, y lo peor de todo: hay cuatro empleados y su propio hijo desaparecidos, quienes se presume, agregó, fueron llevados a una casa de seguridad.

Desde hace tres meses, recordó, comenzó el hostigamiento y amenazas de muerte por parte de dos personajes italianos, Jorge Antonio y Giussepe Benjamín, ambos de apellidos Constanzo Farrera, quienes –dijo-- se valdrían de sus influencias para ejecutar esta acción fuera del marco legal con la intención de apoderarse del rancho "Don Ventura".

Incluso, evidenció que estas personas interpusieron una denuncia por despojo a la empresa hace un tiempo, sin embargo, aseveró que no tienen la razón, lo que puede demostrar, dijo, con documentos que lo avalan.

De hecho, mencionó que como Jorge Antonio y Giussepe no pudieron acreditar que eran los propietarios ante el MP, éste decretó el no ejercicio de la acción penal, es decir no había delito qué perseguir.

En cuanto a la posesión del terreno de 76 hectáreas, aclaró que él representa a tres copropietarios, quienes adquirieron las mismas desde el 17 de enero del año 2011, a través del Grupo Inbursa, pues los anteriores dueños, "abuelos" de quienes hoy los acosan, las habían perdido en una hipoteca con Banco Unión.

"Este señor, Jorge Antonio Constanzo, se molestó mucho por esa situación, que no le dieron la razón, y ayer (jueves), con el apoyo del alcalde de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos, publicó un video en la página de redes sociales llamada Pasión Ganadera, en donde nos atacaron", aseveró.

Entre otras cuestiones no menos graves, puntualizó que esas personas tienen un pariente que funge como regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Ramón Salvatore Constanzo Ceballos, quien también fue presidente de la Judicatura Federal en el sexenio pasado, "es decir, dicen que están protegidos por la 4T".

Acompañado de dos trabajadores que también fueron golpeados por los elementos de la mencionada corporación (uno de ellos con un claro hematoma en el ojo izquierdo), externó que sienten temor de que a su hijo y a los cuatro empleados desaparecidos les hagan algo peor, como el que sean torturados.

"Para empezar, esos policías ingresaron armados a la propiedad y sometieron a la gente como si ésta fuera delincuente, luego no mostraron ni documentos, ni orden de cateo, ¡nada!", argumentó el abogado, quien manifestó que su hijo incluso no tiene nada qué ver en el tema.

Entre otros detalles y tras evidenciar que acudió a la FAI donde le dijeron que no sabían nada de este hecho, el apoderado legal ventiló que este viernes, durante el arresto de los trabajadores, "también desapareció una planta de luz con valor de 30 mil pesos, ¿quiénes se la llevaron? ¡Pues esos policías! Eso es un robo".

Ante ello, Luis Díaz pidió que se haga justicia, pues teme, aceptó, que también "nos siembren armas" para inculparlos de otro delito.