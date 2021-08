Policías golpean y abusan del "Güero" por verse sospechoso; falleció

Cuando llegué a Mérida encontré a mi hijo vomitando sangre, no podía respirar ni moverse, le pedí que se alistara para ir al hospital Agustín O' Horán, no nos atendieron como esperaba, dado la gravedad de lo sucedido. El doctor solo le preguntó si era gay y yo le respondí que él ya dijo que no es gay y aunque fuera nadie tiene derecho a golpearlo y violarlo