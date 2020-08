Policías golpean a joven de 14 años por defender a su mamá +VIDEO

PUEBLA.- Un adolescente que defendió a su mamá de policías municipales fue golpeado y rociado con gas pimienta por los elementos del municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla.

En un video que circula en redes sociales se ve que Alan, de 14 años de edad y estudiante de secundaria, es golpeado cuando decidió seguir en una motocicleta a los policías que se llevaban la carretilla en la que su mamá transporta los aguacates que vende en las calles de Huauchinango.

En entrevista con la emisora Radio C-TU, de Acaxochitlán, municipio hidalguense ubicado a 30 minutos de Huauchinango, Puebla, Alan dijo que le decomisaron su mercancía sin que les explicaran la razón: “solamente llegaron, la agarraron y se la llevaron”, por lo que decidió seguirlos en una motocicleta para saber a dónde los llevaban.

Al ver que el menor los seguía, los policías frenaron su patrulla, le exigieron los documentos de la motocicleta y que usara casco. Alan les respondió que la documentación estaba en su casa, que había perdido el casco y no había podido comprarlo.

Ahí fue cuando los municipales lo sometieron a golpes para subirlo a la patrulla donde le rociaron gas pimienta y lo continuaron golpeando incluso en la cabeza; afirma que en la carretera federal detuvieron la unidad para hacer cambio en el volante y lo siguieron agrediendo físicamente.

Ya en los separos, dijo, le quitaron las esposas, lo tiraron al piso y “me comenzaron a patear, me tomaron fotos y me pidieron información mía”. La madre de Alan afirma que los médicos le advirtieron que corre peligro de sufrir un derrame cerebral por los golpes que recibió y le pidieron una tomografía porque parece que tiene un hematoma.

Narra que ese día “estábamos vendiendo y le dije ‘ya tengo hambre tráeme agua y tortilla, aquí vamos a comprar comida’. Me lamento porque no pude comprar unos tacos para que no fuera mi hijo a buscar agua. Cuando él estacionaba su moto me retiré de la carretilla para ir a comprar comida, y entonces pasan los de la administración, recogen la carretilla y se llevan la mercancía. Cuando regreso quise irme atrás de ellos, pero ya no los pude alcanzar. Mi hijo se fue a seguirlos en la moto y yo me quedé sentada donde había estado vendiendo.”

Afirma que cuando se dieron cuenta que los seguía lo golpearon para someterlo: “hemos ido hasta Tulancingo, Hidalgo, buscando esos estudios, porque de la cabeza está muy grave, la tiene muy inflamada por dentro. Nos dieron una alarma para que lo estemos vigilando”, agregó la madre.

Asegura que en el video se ve a una persona con playera anaranjada y una gorra, que es quien “nos recogió la mercancía y nos ha humillado mucho. Nos dice que somos mierdas, que somos pobres, que somos indígenas y que no valemos nada, que aquí sólo la gente de Huauchinango, nada de pueblitos. No se vale, ese señor vendía con nosotros y ahora cobra 60 pesos por un permiso de tres metros (…) si se dan cuenta, carga una mochila negra y ahí echa todas las propinas de nosotros. Nos dice ‘te dejo trabajar en las carretillas, pero dame 30, 40, 60 pesos. En unos años va a andar otra vez en su carretilla con nosotros, estoy segura”.









Se metieron con un niño, asegura y exige justicia, porque “los policías los huevos los tienen por dentro, se creen machos con gente buena pero con gente mala se tragan los huevos por la cola”.

El abuso de poder indignó a los habitantes de Huauchinango que en redes sociales reprobaron el actuar de los policías: “no hay justificación de su actuar tan agresivo, y es increíble que aparte de incompetentes no sepan ni siquiera detener a una persona ya que lo principal es leerle sus derechos y más si es menor de edad. No se justifica el abuso, pero que se puede esperar de nuestras brillantes autoridades (…) en lugar de sentirnos protegidos por la policía, se les tiene miedo”.

Hubo quienes escribieron que los cuerpos de seguridad deben “hacer su trabajo, pero es un niño (…) si lo golpean esposado, cualquier niño se quiere defender. Tú como adulto no obras así porque ya tienes más experiencia, pero no amerita tanta agresión. A ver, que enseñe el policía lo que le hiso este inocente”. La tarde de este miércoles la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informó que ya inició de oficio una queja por los abusos en contra de Alan.