Policías en Escobedo, facultados para investigar delitos

ESCOBEDO.- Clara Luz Flores Carrales, la alcaldesa que sufrió amenazas y hasta un atentado con una bomba que arrojaron a su casa integrantes del crimen organizado, convirtió a Escobedo en el primer municipio de México en donde sus policías locales son agentes de investigación.

La edil que gobierna Escobedo por tercera ocasión, y que actualmente es la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal, firmó el Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Fiscalía de Nuevo León y con testigos de la secretaría de Gobernación, un modelo que podría extenderse a todo el país.

El sistema de "Seguridad Integral para los Ciudadanos" (SIC), se conforma por 6 modelos: Investigación, Análisis e Inteligencia, Proxpol, Justicia Cívica, Movilidad Sustentable, Prevención y Paz Social, y Puerta Violeta.

De acuerdo al Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, se atenderán delitos de bajo impacto, pero de alta incidencia como robo a personas, a negocios, a casa habitación y en transporte público entre otros.

En una segunda etapa se integran los delitos de narcomenudeo, lesiones graves y despojo de inmuebles y en tercera fase los delitos de alta complejidad como secuestro, feminicidio y homicidio.

La alcaldesa Flores Carrales recordó que hace ocho años cuando fue edil por primera ocasión, sufrió un atentado al arrojarle una bomba a su casa: " Lo que hizo que de no saber nada de seguridad tuviera que aprender. Si no hubiera vivido ese tipo de acciones no hubiéramos hecho tanta conciencia".

Rafael Cortés Gómez, Coordinador nacional del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) calificó de útil y vanguardista el programa ante el problema más grave que tiene el País y que es la inseguridad en tanto David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información advirtió que las cifras negras de delitos y la impunidad no se resuelven de la noche a la mañana y costará, lo que la alcaldesa sabe.

"Es un momento histórico para Escobedo, para México, por ser primer municipio que reconoce la falta de confianza la impunidad y la inseguridad.

De acuerdo a las cifras del INEGI, Escobedo, se ubica en el segundo nivel nacional con 70.4 por ciento de percepción de seguridad y confianza en la policía.