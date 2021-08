Policías detienen y golpean a joven por no usar cubrebocas en Oaxaca +videos

OAXACA.- Por no usar cubrebocas, policías municipales detuvieron y golpearon a un joven en San Pedro Pochutla, Oaxaca, como parte de los operativos que realiza la corporación ante la ordenanza municipal de su uso obligatorio ante el incremento de contagios de covid-19.

"Pero el cubrebocas lo tenía ya guardado en la mochila, tenía una mochila donde venían mis cosas y como nada más les dije ´ok, está bien´, pues los policías no sé qué pasó, ellos me agarraron de sorpresa, me agarraron por atrás dónde está el puente que está aquí a la vuelta de mi casa, me agarraron porque, disque faltarle al respeto", narró a Televisa Mario Alberto Valenzuela Jarquín, el detenido.

Según el parte oficial, las personas que trabajan en este autolavado agredieron a los policías cuando trataban de hacer la detención y lesionaron a dos de los elementos, por lo que se tuvo que utilizar la fuerza para el aseguramiento del joven.

"Dos de los elementos que hicieron esta invitación fueron agredidos por varios integrantes y trabajadores de ese lava autos, los cuales, los elementos inmediatamente sometieron al orden, sin embargo, en esta agresión, dos de ellos fueron lesionados", señaló Michele Tanuz, director de la Policía Municipal de San Pedro Pochutla.

#Costa / Policías municipales de San Pedro Pochutla, Oaxaca, detuvieron a golpes a un habitante que no portaba cubrebocas. pic.twitter.com/kTaQdNMtvG — El Informador de la Costa (@infocostaoaxaca) August 3, 2021

Sin embargo, en los videos que circularon en redes sociales no se observa la agresión que los elementos policiacos dijeron haber sufrido.

????#Viral Con uso excesivo de la fuerza, policías municipales de San Pedro #Pochutla, #Oaxaca, sacan de su domicilio a quienes vieron en la calle no portar cubrebocas.

Familia afectada denuncia a la presidenta Saymi Pineda por abuso de autoridad.

??@informativo570 pic.twitter.com/4aGCX3mwvk — @MeganoticiasTVC (@MeganoticiasTVC) August 3, 2021

De hecho, en uno de ellos se puede apreciar cuando al menos cinco elementos municipales allanan una vivienda de láminas para sacar y detener al joven, que segundos después someten y trasladan a una de las patrullas de la policía municipal.

Mario Alberto fue liberado después de 24 horas, sin pagar una multa, a pesar de que la ordenanza municipal indica que quien no porte cubrebocas deberá cubrir una sanción económica de 500 pesos.

