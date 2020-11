Policías detienen a mujer y dos niñas en Veracruz: noticiarios

Una familia denuncia abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad municipales (Jáltipan) y estatales (Veracruz), luego de que una mujer junto con sus dos hijas menores fueran detenidas y transportadas dentro de una patrulla luego de tener diferencias con los policías locales.

Este jueves 12 de noviembre, alrededor de las 8:45 am, Julián Castillo salió de su casa ubicada en Nanchital, acompañado de tres de sus hijas y seis de sus nietos, de entre 4 y 12 años de edad, informó Azucena Uresti en su noticiario para Milenio Televisión.

Desde la parte trasera del automóvil el hecho fue grabado con un teléfono celular.

Alrededor de las 10 de la mañana, ya en la carretera transístmica en Jáltipan, brincó con el automóvil un tope que no vio, por lo que el vehículo fue detenido por elementos de la policía municipal.

Tras una breve discusión, los municipales les permitieron seguir su camino pero comenzaron a seguir a bordo de la patrulla a la familia, quienes llamaron al 911 para pedir ayuda.

Cinco minutos después, sin embargo, fueron detenidos por agentes estatales. Uno de los municipales acusó falsamente al conductor de intentar atropellarlo.

Al no contar con las pruebas, el conductor del vehículo no fue detenido, pero una de sus hijas sí bajo el argumento de no portar con ella su credencial de elector. A la patrulla ingresó junto con sus dos hijas de no más de 10 años. La más pequeña tomó asiento al lado del arma de uno de los agentes.

Las tres fueron transportadas hasta la comandancia municipal, desde donde la familia pidió apoyo al regidor de la comisión de policía y luego de que un amigo mandó copia de la credencial de la mujer, esta fue liberada.

La familia procederá legalmente por los abusos de autoridad.

PROTESTAN EN CDMX, CLAMAN JUSTICIA PARA ALEXIS Manifestantes en la Ciudad de México tomaron las calles para exigir justicia por el caso Alexis y la represión policiaca suscitada en Quintana Roo ante las protestas por el feminicidio de la joven. En la estación Balderas del Metrobús se registraron enfrentamientos entre grupos de mujeres encapuchadas y elementos de la policía capitalina del agrupamiento femenil "Ateneas", quienes encapsularon al contingente por varios minutos. Horas antes, se registraron protestas afuera de las instalaciones de la Fiscalía capitalina contra la violencia de género y los feminicidios. Luego de ingresar al inmueble, sacaron expedientes de casos archivados y quemaron únicamente las cajas en que estos se encontraban. FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN POR ROBO Luego de que elementos de la Fiscalía Estatal de Tabasco se adentraran a una tienda de autoservicio para tomar víveres y repartirlos entre los vecinos de la colonia Gaviotas Sur, Villahermosa, Tabasco, comunidad afectada por las inundaciones que el fin de semana pasada provocaron el desbordamiento de ríos y causaran inundaciones, las autoridades han abierto un "proceso administrativo" y una carpeta de investigación por el delito de robo. A través de una visitaduría, se determinará si el actuar de los funcionarios fue correcto o no, informó Ciro Gómez Leyva en su noticiario nocturno para Imagen Televisión. De igual modo, se determinará la posible responsabilidad de quienes ingresaron a la tienda Oxxo a bordo de la lancha en que se repartieron los insumos a los habitantes afectados.







(djh)