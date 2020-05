Policías de Tijuana, en riesgo en la ciudad con más contagios de covid

En Tijuana, la ciudad con más casos positivos y defunciones por covid-19 en Baja California, los policías municipales han trabajado en medio de la pandemia sólo con la protección que ellos puedan conseguir, y el coronavirus ya cobró víctimas.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

"Desde que empezamos nos dijeron que negativo, que no iba a haber. Que, si no había para los de salud, menos para nosotros. Que teníamos que comprar nuestras cosas. Ahora sí que, por el bienestar de la familia, que cada quien hiciera lo posible", comenta un elemento de la corporación que habló con la condición de no dar su nombre.

Con esa idea, algunos compraron cubrebocas, otros los mandaron hacer igual que el desinfectante, y muchos más vigilan las calles sin protección de ningún tipo.

(Foto: cuartoscuro)

"Ahorita con los detenidos estamos al margen, no andamos revisando detenidos, más que algo que sea reporte de relevancia", comenta el uniformado en entrevista vía telefónica.

Y el temor al contagio es latente entre los oficiales cuando la ciudad forma parte del foco nacional con 859 casos positivos y 153 muertes por covid-19.

Además, el Director de la policía, Roberto Esparza Trujillo, dio positivo al virus, algo que varios uniformados conocían antes de que el 22 de abril lo confirmara el gobierno de la ciudad.

Ocho días después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM), cuenta dos muertes por covid-19 y seis más por "cuestiones respiratorias"; 8 agentes positivos y 62 más con "síntomas de gripe o sospecha de coronavirus".

La secretaría también dio a conocer en comunicado de prensa que recientemente compró 70 mil cubrebocas y 50 mil guantes, y fuentes oficiales aseguraron que los policías recibieron insumos de protección desde el inicio de la emergencia.

En su boletín la autoridad afirmó que entregaron el equipo nuevo, aunque policías consultados dijeron que no habían recibido nada aún.

El policía que aceptó la entrevista tiene personal a su mando, y dos de sus elementos están incapacitados porque presentaron algunos malestares similares a la gripe, así que él toma precauciones.

Cuando regresa a su casa después de una jornada de trabajo no abraza a su familia, separa su equipo de trabajo hasta el otro día en que tiene que salir de nuevo, y monitorea el estado de salud de sus compañeros porque tuvo contacto directo con ellos.

(Foto: cuartoscuro)

Pero en las filas de la policía, lo que falta es información oficial sobre lo que ocurre, mientras entre ellos circulan mensajes y fotografías de uniformados que habrían dado positivo o han muerto recientemente por causas no confirmadas, y eso alimenta la incertidumbre.

"Nada más nos informan cada que fallece un compañero", comenta el jefe policiaco.





bl