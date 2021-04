Policías de Tabasco acosan a jóvenes en Villahermosa +video

No es la primera vez que una patrulla me sigue estando o no con amigas y nos dicen lo mismo, wey si se supone que son los que nos cuidan y se la pasan acosándonos. Que de la vg tiene que estar esto para que empiecen a actuar... cabe aclarar que no llevábamos ropa ´provocativa´, que es lo que usan las personas estúpidas para justificar estos actos