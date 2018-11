Policías de Cancún van a paro y corren autoridades de manifestación

CANCÚN, Q.ROO.- Apenas un mes ha pasado desde la entrada del nuevo gobierno municipal de Benito Juárez (Cancún), que representa la presidenta Mara Lezama Espinoza, y más de 100 policías de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) se fueron a paro laboral.

Alrededor de 100 policías municipales de Cancún se reunieron a primeras horas del día en las instalaciones de la Smspyt ubicado en avenida Xcaret, en el centro de la ciudad, reunidos en grupos exigieron a las autoridades que se les entregue más insumos para realizar sus actividades de patrullaje, pólizas de seguro, equipos de protección, entre otros apoyos económicos para realizar actividades.

Los policías solicitaron a través de un pliego petitorio que no sean utilizados como agentes de investigación, porque de acuerdo con las versiones de Seguridad Pública, los policías son enviados a realizar fotografías a viviendas relacionadas con delincuentes. Exigen que se eviten servicios de vigilancia de 24 horas continuas, incrementos salariales y en el seguro de vida que actualmente es de 100 mil pesos, que es posible cobrarse un semestre después a favor del policía o familiares y la destitución del actual titular de la Smspyt de Benito Juárez, Jesús Pérez Abarca.

Después de varios minutos reunidos en paro laboral en las instalaciones de Seguridad Pública de Cancún, llegó el Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio y el encargado del despacho de la Smspyt, Jesús Pérez Abarca para dialogar con los policías inconformes, sin embargo, al con llegar a consensos corrieron del lugar al encargado de despacho de la Smspyt, Jesús Pérez Abarca, el funcionario simplemente se retiró del lugar.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alberto Capella, de Quintana Roo a través de su cuenta oficial de Twitter, reprobó la actitud y paro laboral que mantienen policías municipales de Cancún y sostuvo que "no se va a tolerar" mala conducta y agradeció a aquellos elementos de seguridad que a pesar del paro continúan en labores.

Una hora más tarde el titular de la SSP de Quintana Roo anunció que la seguridad en el destino turístico está garantizada, debido al incremento de operativos en el municipio a tráves de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF).

Por su parte, el Secretario General de Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, también a través de redes sociales informó que atendieron a los policías municipales para escuchar sus demandas, sin embargo, no tuvieron el éxito esperado ya que manifestó no tuvieron disposición de negociar y dialogar para finalizar el paro de labores.

La presidenta de Cancún, Mara Lezama reconoció que entre las exigencias de los policías municipales está la falta de patrullas para realizar trabajo de vigilancia, por lo que trabajan sobre el tema y continuará las reuniones con los trabajadores de la seguridad para que acabe lo más pronto posible el paro laboral. Los policía municipales buscan llegar a un acuerdo con la presidenta.

La Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres, conformado por ciudadanos y organizaciones civiles a través de un comunicado oficial reconoció que la Smspyt se encuentra en un estado de debilitamiento ocurrida por la desatención de años anteriores en administraciones gubernamentales y desaprobaron las acciones que de los elementos de seguridad de no llegar a un consenso entre autoridades para resolver el conflicto. Recomendaron a Seguridad Pública, a la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama a que inicien una mesa de diálogo entre las partes involucradas que abone a la tranquilidad en torno al conflicto y restablecer el orden en materia de seguridad en el destino turístico.

Desde 2017, la ola de violencia incrementó nuevamente, grupos delictivos dedicados al narcomenudeo encrudecieron la violencia en destinos turísticos como Playa del Carmen y Cancún.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2017 ocurrieron 511 asesinatos en la entidad, de los cuales 457 eran hombres y 54 mujeres. Para 2018, el número de víctimas no disminuye, ya que de enero a septiembre de este año han muerto más de 512 personas, la cifra aumentará a más de 600 muertos antes de finalizar el año.

Atendimos hoy a los elementos de @smspytbj si no hay diálogo y disposición las cosas no pueden avanzar. Requerimos cambios urgentes en materia de seguridad. Quienes se resistan a este cambio no juegan de lado de los ciudadanos. #seguridad